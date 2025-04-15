海報暗示2號艦已入列　陸054B型一南一北護航母

▲054B型為中國海軍艦艇裝備史上噸位最大的導彈護衛艦，圖為服役北部戰區的首艦「漯河艦」。（圖／翻攝央視軍事）

軍武中心／綜合報導

為實現戰略轉型走向深藍，大陸官方透露最新054B型護衛艦「欽州艦」已正式入列。054B型為中國海軍艦艇裝備史上噸位最大的導彈護衛艦，隨著首艦「漯河艦」今年年初加入北部戰區後，2號艦「欽州艦」也已入列南部戰區，形成「一南一北」為現役2艘航母擔任護航。

欽州艦的服役消息是近日由南海艦隊微信公眾號發布「慶祝人民海軍成立76周年」海報作品徵選中所披露，其中8號參賽作品《鬥志昂揚》中出現的照片可以看見，刷上舷號555的欽州艦掛滿旗，艦上官兵集體站在右舷，明顯就是該艦在入列儀式時所拍攝，而官方並未對外具體公布入列日期。

▼海報透露054B型2號艦「欽州艦」已入列南部戰區。（圖／翻攝自南海艦隊微信公眾號）

資料顯示，054B長約147米、滿載排水量達6000噸。該艦最大亮點無疑是裝備如055型導彈驅逐艦的桅桿一體化的綜合射頻系統，以及擁有雙面旋轉的電掃描有源相控陣雷達，前者能增強隱身效果，後者則可大幅度提高054B對周圍戰場環境的感知能力。

武器方面，054B使用的是100毫米口徑艦炮，無論是對艦和對岸火力都優於054A的76毫米炮。該艦的32單元導彈垂直發射系統，可發射紅旗-16中程防空導彈和魚-8反潛導彈，加上設於中部甲板的鷹擊-12反艦導彈和機庫上方的紅旗-10近程防空導彈，組成充沛的火力體系。

過去曾有陸媒一度傳出2艘的054B都將入列南部戰區海軍部隊，但今年1月22日隨著首艦舷號545「漯河艦」於青島某軍港正式交接，服役北部戰區的消息公布後，打破外界的猜測。

目前解放軍現役的2艘航母山東艦及遼寧艦，分別服役南部戰區及北部戰區，如今054B型2號艦欽州艦加入南海艦隊後，代表054B將一南一北分別為航母擔任護航，預計主要承擔搜潛/攻潛任務，有效應對攻擊型核潛艇對航母威脅，同時也兼具防空和反艦任務。

▼解放軍現役遼寧艦、山東艦雙航母編隊演練。（圖／翻攝新華社）