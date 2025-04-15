　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海報暗示2號艦已入列　陸054B型一南一北護航母

▲大陸首艘054B新型導彈護衛艦漯河艦（舷號545）。（圖／翻攝央視軍事）

▲054B型為中國海軍艦艇裝備史上噸位最大的導彈護衛艦，圖為服役北部戰區的首艦「漯河艦」。（圖／翻攝央視軍事）

軍武中心／綜合報導

為實現戰略轉型走向深藍，大陸官方透露最新054B型護衛艦「欽州艦」已正式入列。054B型為中國海軍艦艇裝備史上噸位最大的導彈護衛艦，隨著首艦「漯河艦」今年年初加入北部戰區後，2號艦「欽州艦」也已入列南部戰區，形成「一南一北」為現役2艘航母擔任護航。

欽州艦的服役消息是近日由南海艦隊微信公眾號發布「慶祝人民海軍成立76周年」海報作品徵選中所披露，其中8號參賽作品《鬥志昂揚》中出現的照片可以看見，刷上舷號555的欽州艦掛滿旗，艦上官兵集體站在右舷，明顯就是該艦在入列儀式時所拍攝，而官方並未對外具體公布入列日期。

▼海報透露054B型2號艦「欽州艦」已入列南部戰區。（圖／翻攝自南海艦隊微信公眾號）

▲▼大陸慶祝人民海軍成立76周年參賽海報，透露054B型導彈護衛艦「欽州艦」已入列南部戰區。（圖／翻攝自南海艦隊微信公眾號）

資料顯示，054B長約147米、滿載排水量達6000噸。該艦最大亮點無疑是裝備如055型導彈驅逐艦的桅桿一體化的綜合射頻系統，以及擁有雙面旋轉的電掃描有源相控陣雷達，前者能增強隱身效果，後者則可大幅度提高054B對周圍戰場環境的感知能力。

武器方面，054B使用的是100毫米口徑艦炮，無論是對艦和對岸火力都優於054A的76毫米炮。該艦的32單元導彈垂直發射系統，可發射紅旗-16中程防空導彈和魚-8反潛導彈，加上設於中部甲板的鷹擊-12反艦導彈和機庫上方的紅旗-10近程防空導彈，組成充沛的火力體系。

過去曾有陸媒一度傳出2艘的054B都將入列南部戰區海軍部隊，但今年1月22日隨著首艦舷號545「漯河艦」於青島某軍港正式交接，服役北部戰區的消息公布後，打破外界的猜測。

目前解放軍現役的2艘航母山東艦及遼寧艦，分別服役南部戰區及北部戰區，如今054B型2號艦欽州艦加入南海艦隊後，代表054B將一南一北分別為航母擔任護航，預計主要承擔搜潛/攻潛任務，有效應對攻擊型核潛艇對航母威脅，同時也兼具防空和反艦任務。

▼解放軍現役遼寧艦、山東艦雙航母編隊演練。（圖／翻攝新華社）

▲▼遼寧艦、山東艦首次雙航母編隊演練　遠海實戰任務跨中秋、十一。（圖／翻攝新華社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝物種
川普要跪了？　前大使介文汲預言「30天後必向中國求和」
貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用
貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛
快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝
罷雙吳四騎士、領銜人涉幽靈連署　6被告交保限制出境
川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近
快訊／台中民宅凌晨3死惡火　母緊抱2幼女燒到碳化

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

海報暗示2號艦已入列　陸054B型一南一北護航母

多陣地變換火力壓制　砲兵部隊計算手精準射擊中樞

強化心理抗壓　空訓中心1250呎高度夜間跳傘

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

【泰格與雪兒】牡羊座藏不住

【所以Cindy是誰】女友考2個陷阱題...差點逼瘋男友XD

海報暗示2號艦已入列　陸054B型一南一北護航母

多陣地變換火力壓制　砲兵部隊計算手精準射擊中樞

強化心理抗壓　空訓中心1250呎高度夜間跳傘

無懼川普威脅「撤資90億美元」　哈佛強硬拒絕：不接受思想審查

小摩估美債可能已觸底：海外投資人未拋售　反而進場買入

極度乾燥！　2波雷雨鋒面時間曝

光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

減碳排中期措施將大增船舶營運成本　散裝船承受力估不及貨櫃船

自己當老闆！12星座「創業成功」機率曝　1星座百分百

7-11珍奶、冰茶「買2送2」！超商咖啡買20送20　寄杯優惠一次看

光陽內鬥原因曝光！　竟與171億總部土地有關

新北恐怖保母！　3歲童待不到1小時「臉見血痕」

周遊.李朝永婚禮放閃　祝褔完突放冷箭XD

軍武熱門新聞

陸軍43砲指部多陣地變換火力壓制

空訓中心1250呎高度實施夜間跳傘

陸054B型一南一北護航母

國軍155榴彈砲射擊模擬敵機空降

殲-36超低空飛過車頂引震撼

彩虹-9無人機可繞台執行斬首任務

殲-50攜未來感機翼再次升空

001A總算要海試？渤海禁航一周！

空軍戰管聯隊干擾槍反制無人機

慶富發布首艘獵雷艦下水照　

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

共軍侵擾國軍評估立即備戰操演

六代機殲-36試飛「三引擎全開」

張召忠：002型航母最快年底服役

更多熱門

相關新聞

拒讓伊朗擁核　美防長：美國可能會開戰

拒讓伊朗擁核　美防長：美國可能會開戰

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）警告，若伊朗試圖發展核武，美國不排除採取軍事行動。目前，美國與伊朗正在進行高層級的直接會談。美國總統川普強調，若談判破裂，將採取一切手段阻止伊朗擁核；但伊朗在區域與國內面臨壓力，令其談判立場顯得脆弱。

回報軍援？川普傳逼烏交出關鍵天然氣管道

回報軍援？川普傳逼烏交出關鍵天然氣管道

台灣恐遭殃　美中脫鉤增加戰爭可能性

台灣恐遭殃　美中脫鉤增加戰爭可能性

美特使建議效仿二戰後德國　劃分東西烏克蘭

美特使建議效仿二戰後德國　劃分東西烏克蘭

陸「雇傭兵」助俄作戰　美情報：與北京無關

陸「雇傭兵」助俄作戰　美情報：與北京無關

關鍵字：

054B導彈護衛艦南部戰區南海大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面