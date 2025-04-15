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考慮豁免「汽車零件」關稅　川普：我是很有彈性的人

從「瘋狂國王」到「拉琴皇帝」？川普無視市場動盪　爽打小白球惹議

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普近日表示，他正在考慮對進口汽車與零組件關稅實施臨時豁免，讓車商有更多時間在美國建立生產設施，並稱自己是「很有彈性的人」。

根據彭博社報導，川普在白宮橢圓形辦公室表示：「我正在尋找能幫助汽車製造商解決這個問題的方法。他們目前使用的零組件大多來自加拿大、墨西哥及其他地方，他們需要時間將這些零組件轉移到美國本土生產。」這番話讓因汽車與輕型卡車進口關稅而陷入困境的車廠看到了希望，但同時也讓川普的關稅政策增添更多變數。

川普言論一出，通用汽車、福特汽車及斯特蘭蒂斯集團的股價隨即反彈，扭轉了早盤的跌勢。彭博分析指出，汽車進口關稅可能會導致美國消費者面臨車價上漲，並破壞美國、加拿大及墨西哥高度整合的汽車供應鏈。然而，川普認為這些關稅對於重振美國製造業是必要的。

目前，川普已對進口整車課徵25%關稅，並計劃最晚在5月3日對汽車零組件實施關稅。白宮曾表示，即使符合美墨加貿易協定（USMCA）免稅條件的車輛，仍需對非美國生產的零組件部分課關稅。

知情人士透露，底特律三大汽車製造商一直在遊說川普政府，希望某些低成本汽車零組件能夠豁免關稅。這些車商願意承擔整車以及大型零組件如引擎和變速箱的關稅，但他們也警告，如果對大範圍的零組件徵收關稅，將使業者成本暴增數十億美元，甚至可能導致裁員，這與川普重建美國汽車製造業的初衷背道而馳。

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