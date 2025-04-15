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【廣編】想被小戴追？報名Wings for Life路跑賽事5／4一起為不能跑的人而跑

▲▼ 路跑,公益,RedBull,戴資穎,脊髓損傷,Wings for Life。（圖／RedBull提供）

▲「希望我的聲音可以讓大家堅持久一點！」Red Bull 運動員戴資穎首次擔任Wings for Life全球路跑的虛擬終結者號，她將會在 App 賽事中用聲音鼓勵並追趕所有跑者。

圖、文／Red Bull提供

一年一度的公益路跑賽事－Wings for Life全球路跑將於台灣時間5月4日晚上7點與全球跑者同步開跑，今年Red Bull運動員戴資穎擔任「虛擬終結者號」的駕駛，她將用大家熟悉的嗓音追逐台灣跑者，鼓勵跑者們持續向前邁步。活動即日起開放報名，參與者只要透過手機下載「Wings for Life World Run」的App即可報名賽事，而報名費將全額捐作脊髓損傷研究。
詳情請見活動網站：www.wingsforlifeworldrun.com/zh

「希望我的聲音可以讓大家堅持久一點！」Red Bull 運動員戴資穎首次擔任Wings for Life全球路跑的虛擬終結者號，她將會在 App 賽事中用聲音鼓勵並追趕所有跑者。她表示「我在2014年的時候就參與了第一次的 Wings for Life 全球路跑，2019年時超過我當時設定的目標時還開心到開了直播。這幾年我只要有比賽空檔就會透過 App 路跑來響應賽事。今年換我當虛擬終結者號了！期待能用聲音陪伴大家一路完成目標。」平常在場邊賣力為戴資穎吶喊的台灣粉絲，這次將能體驗小戴的「逆應援」，用聲音鼓勵你向前！

Wings for Life 全球路跑5月4日全球零時差開跑，臺灣跑者相約中正紀念堂
全球規模最大的公益路跑賽事「Wings for Life 全球路跑」邁入第十二屆，這場「為不能跑的人而跑」的賽事自2004年開始舉辦，邀請所有跑者用行動支持脊髓損傷研究。

Wings for Life全球路跑的報名費及捐款，全數投入脊髓損傷研究。2024年Wings for Life賽事創下紀錄，來自全世界26萬跑者共同募集超過810萬歐元，總計跑步距離可繞行地球近50圈。

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