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大陸 大陸焦點 特派現場

陸輪椅阿公鑽車縫「遭大貨車推著跑」　騎士狂按喇叭救命

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省近日發生一起驚悚事件，一名坐著輪椅的老人無視交通規則過馬路，還硬要從2輛大貨車中間的縫隙鑽過去，結果反而闖進駕駛的視線盲區，遭大貨車一路「狂推」前進數百公尺，最後才被一名路過的熱心騎士救下，所幸這起事件並無造成任何人員傷亡。

輪椅阿公硬鑽車縫，遭大貨車推著走。（圖／翻攝自微博）

▲輪椅老人被大貨車「推著」前進。（圖／翻攝自微博）

根據中國《央視新聞》26日報導，這起事件發生在江蘇省常州市，當時一名坐著輪椅的老人突然闖進車流中，意圖想從2輛大貨車中間的縫隙鑽過去，結果卻闖進駕駛的視線盲區，反遭大貨車「推著輪椅」，一路飛快往前滑行數百公尺，過程中老人一度還舉手示意。

幸好，當時對向道路有一名身穿黃衣的騎士注意到老人的狀況，於是立刻轉向追趕大貨車，並不斷按喇叭提醒，這才終於讓駕駛注意到異狀，馬上將車輛停下，老人也平安獲救。

不過，相關影片在網路上傳開後，中國網友大多不挺輪椅老人，反而替大貨車駕駛捏了一把冷汗，直言騎士救的其實是駕駛，「救的是大貨車駕駛」、「不怨大貨車，（輪椅老人）仗著歲數大了隨意亂闖，把馬路當成自己家客廳，別找駕駛騙錢就行」、「現在好多老人一點安全常識都沒有，不看紅綠燈，也不看有沒有車，只顧著自己走，真的很無奈」。

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