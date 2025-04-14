寵愛媽咪不設限！　 南紡母親節檔期超值回饋全面啟動

▲南紡購物中心17日起啟動「媽咪不媽咪」母親節檔期，除聯合A1、A2館4百多個國際知名品牌，祭出超值商品優惠，更規劃滿6000元送900元及全館滿千送百無上限、集心送、四大銀行加碼等回饋方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節不只是感謝媽媽的日子，更是讓她享受寵愛時刻！南紡購物中心17日起啟動「媽咪不媽咪」母親節檔期，除了聯合A1、A2館4百多個國際知名品牌，祭出超值商品優惠，更規劃滿6千元送9百元，最高回饋15%及全館滿千送百無上限、集心送、四大銀行加碼等回饋方案，讓媽媽在享受購物樂趣同時，也實現理想的自己。

14日下午1時20分，南紡購物中心於A1館2樓VIP室舉辦「媽咪不媽咪」母親節檔期記者會。今年與海底撈火鍋合作，邀請變臉師現場表演，透過不斷切換女性臉譜詮釋母親角色的多樣化，並結合魔術揭示檔期優惠。表演中也公布海底撈火鍋的母親節限定活動，將推出全新鍋底「金藤椒檸檬鍋」，以及南紡店專屬的用餐送迷你糖葫蘆優惠。最後由南紡購物中心總經理莊景堯及副總經理楊鈵彥，共同為天下母親獻上誠摯祝福。

莊景堯表示，今年南紡購物中心將迎來第11個母親節，這11年來我們陪伴無數母親度過這個感恩的時刻。感謝海底撈火鍋今天的共襄盛舉，南紡購物中心的餐飲在台南業界算是首屈一指，我們將持續優化我們的產品，希望提供全家更多的選擇。今年持續推出台南市業界最高的15%回饋，加上心心集樂趣、高單加碼等豐富活動，希望帶給媽媽最棒的消費體驗。

南紡購物中心「媽咪不媽咪」檔期自17日至23日進行預購，正檔期24日至5月11日。預購及正檔期於兩館指定店櫃(含化妝品)購滿5000元送500元電子抵用券(可累贈)、於A1館大家電指定店櫃購滿10000元送1000元電子抵用券(可累贈)。預購及正檔首7日持會員紡卡於兩館會員集點店櫃購滿3,000元送100元電子抵用券(不累贈)、於兩館指定業種品牌購滿6000元送100元電子抵用券(可累贈)，同時持南紡聯名卡於兩館指定店櫃刷滿5000元送200元商品提貨單(不累贈)。

豐富加碼回饋活動同步登場，預購首4日持指定四大銀行信用卡於兩館刷滿40000元加送400元商品抵用券(不累贈)、滿100000元再加送象印電烤箱。預購及正檔期持會員紡卡於指定業種品牌消費享高單加碼回饋，滿額即贈商品抵用券、家電等好禮;21日至27日，扣抵會員點數180點、330點、650點，分別可兌換100元、200元、400元電子抵用券，其中25日限時一天舉辦會員點數3倍贈。

兩館即日起至5月11日舉辦「全館心心集樂趣」，期間持會員紡卡於兩館會員集點店櫃購滿1000元送1顆心(可累贈)，24日至27日購滿8000元加送10顆心(不累贈)；5月2日限時推出超級加倍3倍送，5月8日至11日還有超級加倍2倍送。集滿指定心心可兌換商品抵用券、會員點數。預購及正檔期推出加碼心獻禮，集滿指定心數可兌換嘉義福容voco酒店高級客房雙人住宿券、挑戰者汽車美容體驗券、PUMA露營椅。指定期間集滿3心可用優惠價格加購限量商品，集滿10心則可免費兌換美妝保養品及多項好禮。

A2館1F南紡廣場同步展開「愛在玩聚」系列主題活動，19日至20日推出「單細胞市集」，其中19日還有「心靈牽引 與愛同行」導盲犬推廣見面會與義賣;26日舉辦「崑大台南時尚週」，27日則有「鼓手道館」爵士鼓南紡發表會；5月1日至4日由「他人視角市集」帶來母親節主題市集活動;5月10日舉辦「MUSIC BANK VOL.4」OA KIDS兒童成果發表會，5月11日則有「華醫韓舞社&勁舞聯合舞展」；5月17日至18日由CCDS杯子蛋糕專業舞蹈工作室帶來「從前從前大型成果發表會」。

知名珠寶品牌「林曉同」以及實現藝術生活化的品牌「翡冷翠文創」即日起於A1館1F開幕；5月23日至6月30日，「化石先生」於A1館1F時尚廣場舉辦「第四屆 角頭來了！化石博覽會」；5月16日至18日，A1館1F時尚廣場舉辦「MORE MINI THAN EVER.全新世代迷你巡迴展」，以上活動內容依現場公告為準。