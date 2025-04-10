　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

▲▼肯德基蜂蜜蒜醬脆雞升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基蜂蜜蒜醬脆雞升級回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「肯德基」超人氣「韓式蜂蜜醬脆雞」宣布升級再回歸，選用特製韓式醬汁淋在酥脆咔啦脆雞上，再撒上蒜酥增添口感；加碼推出母親節限定桶餐，以可愛親子桶裝造型盛裝餐點，過節儀式感十足，4月15日起限時5周開賣。

▲▼肯德基蜂蜜蒜醬脆雞升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲酥脆咔啦脆雞淋上特調韓式醬汁後還撒上蒜酥。

肯德基「韓式蜂蜜蒜醬脆雞」今年升級回歸，選用香甜蜂蜜結合鹹香韓式蒜醬，再加入蘋果汁打造滑順甜鹹風味；酥脆咔啦脆雞先淋上特製韓式醬汁後，再撒上金黃蒜酥增添多層次口感，一次就能吃到甜鹹脆的豐富滋味，單點售價78元，套餐價139元起。

▲▼肯德基蜂蜜蒜醬脆雞升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲今年母親節還推出超可愛親子全家餐。

搶攻母親節商機，肯德基也首度推出限定桶裝包裝「親子全家餐」，除了吃得到新品韓式蜂蜜蒜醬脆雞外，還含有經典咔啦脆雞、鱈魚圈圈、香酥脆薯、雙色轉轉QQ球及原味蛋撻，外帶包裝更以可愛親子雙桶造型盛裝，搭配特製的溫馨插畫桶身，打造滿滿過節氛圍，售價579元。

以上餐點4月15日起至5月19日限時5周於全門市上市，期間使用肯德基預訂快取服務，於官網或PK APP購買任一桶裝加1元多1塊咔啦脆雞，買任一XL餐加1元則多1顆原味蛋撻；至4月30前還有免運優惠，只要消費滿399元並於結帳頁面輸入「FREESHIPPING」即享免運。

▲▼必勝客聯名《葬送的芙莉蓮》 。（圖／記者蕭筠攝）

▲必勝客跨界聯名《葬送的芙莉蓮》 。

必勝客近日則再度找來熱門動漫IP《葬送的芙莉蓮》跨界聯名，首推換上《葬送的芙莉蓮》獨家限定外盒的「一公尺派對盒」，內含3個帕瑪森鬆厚餅皮大比薩，還能吃到巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸等7種豐盛副食及招牌甜點半熟起司塔，售價2199元起。

▲▼必勝客聯名《葬送的芙莉蓮》 。（圖／記者蕭筠攝）

▲買派對盒加價69元可獲得超澎派限定禮包組。

▲▼必勝客聯名《葬送的芙莉蓮》 。（圖／記者蕭筠攝）

▲限定人物壓克力立牌只送不賣。

買派對盒加價69元還可獲得《葬送的芙莉蓮》限定禮包組，含限定徽章組（芙莉蓮／費倫／修塔爾克）1組+勇者一行人明信片及信封套各1個+聯動限定鑰匙圈1個，限量5000組，即日起至5月5日於全台門市、官網和PK APP限定販售或售完為止。

另外，凡有加購限定禮包組之PK APP會員還可抽限定人物壓克力立牌（芙莉蓮／費倫）1組，只抽不賣，於5月7日公布，共抽出40個名額。

【你可能也想看】

►三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1
►「5家手搖飲」最新優惠整理！可不可買1送1、CoCo第2杯10元
►3大速食店最新披薩優惠包！拿坡里下殺189元、達美樂半價吃

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／光陽董事長突宣布辭職
21歲獨生女失蹤9年！DNA比對8年前已離世
最正人妻「加碼買蘋果股票」手滑悲劇！崩潰飆粗口：好想哭
李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：給予尊重及支持
金秀賢2016年戀人不是她！　「金賽綸街上熱吻片」曝
快訊／史上最猛飆漲！台積電亮燈收863元　指數漲1608點收
剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」：本土業者都快陣亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

超商哈根達斯雪糕買4送4！全聯30款獨家冰品、榴槤系新冰上架

7-11推「會員訂閱制」無腦回饋5%！平均月繳60　一年可賺3960元

全台速食店本周最新好康一次看！炸雞桶買1送1、地瓜球免費送

咖啡買10送10、隱藏優惠買1送1！超商「寄杯省錢組合」一次看

聲明稿／台灣釀酒商協會聽證會後聲明稿

全家救荷包「現省千元」！超商咖啡「買10送10」、霜淇淋買1送1

全聯衛生紙、洗衣精買1送1！友善地球商品5折起　生態農產優惠

美國好市多「11項商品恐調漲」　台灣業者：有變動將告知會員

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

超商哈根達斯雪糕買4送4！全聯30款獨家冰品、榴槤系新冰上架

7-11推「會員訂閱制」無腦回饋5%！平均月繳60　一年可賺3960元

全台速食店本周最新好康一次看！炸雞桶買1送1、地瓜球免費送

咖啡買10送10、隱藏優惠買1送1！超商「寄杯省錢組合」一次看

聲明稿／台灣釀酒商協會聽證會後聲明稿

全家救荷包「現省千元」！超商咖啡「買10送10」、霜淇淋買1送1

全聯衛生紙、洗衣精買1送1！友善地球商品5折起　生態農產優惠

美國好市多「11項商品恐調漲」　台灣業者：有變動將告知會員

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

川普龜縮暫緩實施！外媒分析「與4大原因」有關：憂引發金融危機

佩吉斯扛下9棒關鍵角色　道奇主帥讚：連結大谷、貝茲的關鍵

台中員警開假單案開庭！偵查隊長向學弟鞠躬　道歉：我失職

台味攻佔大阪萬博！直擊「TECH WORLD台灣館」4亮點　還能喝珍奶

肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

5局失5分吞本季首敗　今永昇太：球種與球路都失誤了

亞灣前景加持！　屋主持有5年樓店「加價2.1億賣」

AI加持資安升級！Google Cloud推出GUS提升企業防護力

蔡尚樺「上下都露」主持富邦MVP晚宴！嘆：再努力都比不上股市賠的錢

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

李唯楓看川普發瘋脫手股票　做自己可以控制的事情

消費熱門新聞

咖啡買10送10！超商寄杯優惠一次看

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

全家救荷包「現省千元」咖啡56折

7-11推「HUNTER X 三麗鷗」聯名

7-11推「會員訂閱制」無腦回饋5%！平均月繳60　一年可賺3960元

超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵

全聯衛生紙、環保商品「買1送1」

全台速食店本周最新好康一次看

3大披薩速食店最新優惠整理包

千萬網友敲碗！IU同款NB BOY系列插畫Tee強勢回歸

10元喝特濃拿鐵！超商省錢優惠一次看

金泰希45歲看起來像25？讓RAIN每天心動不已！

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

更多熱門

相關新聞

辻利茶舗再度聯名壽司郎推2款新甜點

辻利茶舗再度聯名壽司郎推2款新甜點

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」今天春季再度攜手「壽司郎」推出2款全新抹茶聯名甜點，包括抹茶芒果聖代、抹茶可麗餅，4月16日起於全台壽司郎開賣，數量有限、售完為止。

東區泰式餐酒館「春申泰殿」改名升級

東區泰式餐酒館「春申泰殿」改名升級

福勝亭19歲生日慶優惠連推11天

福勝亭19歲生日慶優惠連推11天

全台速食店本周最新好康一次看

全台速食店本周最新好康一次看

米其林公布5家4月新入選餐廳　

米其林公布5家4月新入選餐廳　

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基必勝客母親節

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

超哥超派鐵拳揍爆Toyz　遭判刑6月

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

因應關稅衝擊　卓榮泰拍板延長繳稅期限

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面