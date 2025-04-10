肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

▲肯德基蜂蜜蒜醬脆雞升級回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「肯德基」超人氣「韓式蜂蜜醬脆雞」宣布升級再回歸，選用特製韓式醬汁淋在酥脆咔啦脆雞上，再撒上蒜酥增添口感；加碼推出母親節限定桶餐，以可愛親子桶裝造型盛裝餐點，過節儀式感十足，4月15日起限時5周開賣。

▲酥脆咔啦脆雞淋上特調韓式醬汁後還撒上蒜酥。

肯德基「韓式蜂蜜蒜醬脆雞」今年升級回歸，選用香甜蜂蜜結合鹹香韓式蒜醬，再加入蘋果汁打造滑順甜鹹風味；酥脆咔啦脆雞先淋上特製韓式醬汁後，再撒上金黃蒜酥增添多層次口感，一次就能吃到甜鹹脆的豐富滋味，單點售價78元，套餐價139元起。

▲今年母親節還推出超可愛親子全家餐。

搶攻母親節商機，肯德基也首度推出限定桶裝包裝「親子全家餐」，除了吃得到新品韓式蜂蜜蒜醬脆雞外，還含有經典咔啦脆雞、鱈魚圈圈、香酥脆薯、雙色轉轉QQ球及原味蛋撻，外帶包裝更以可愛親子雙桶造型盛裝，搭配特製的溫馨插畫桶身，打造滿滿過節氛圍，售價579元。

以上餐點4月15日起至5月19日限時5周於全門市上市，期間使用肯德基預訂快取服務，於官網或PK APP購買任一桶裝加1元多1塊咔啦脆雞，買任一XL餐加1元則多1顆原味蛋撻；至4月30前還有免運優惠，只要消費滿399元並於結帳頁面輸入「FREESHIPPING」即享免運。

▲必勝客跨界聯名《葬送的芙莉蓮》 。

必勝客近日則再度找來熱門動漫IP《葬送的芙莉蓮》跨界聯名，首推換上《葬送的芙莉蓮》獨家限定外盒的「一公尺派對盒」，內含3個帕瑪森鬆厚餅皮大比薩，還能吃到巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸等7種豐盛副食及招牌甜點半熟起司塔，售價2199元起。

▲買派對盒加價69元可獲得超澎派限定禮包組。

▲限定人物壓克力立牌只送不賣。

買派對盒加價69元還可獲得《葬送的芙莉蓮》限定禮包組，含限定徽章組（芙莉蓮／費倫／修塔爾克）1組+勇者一行人明信片及信封套各1個+聯動限定鑰匙圈1個，限量5000組，即日起至5月5日於全台門市、官網和PK APP限定販售或售完為止。

另外，凡有加購限定禮包組之PK APP會員還可抽限定人物壓克力立牌（芙莉蓮／費倫）1組，只抽不賣，於5月7日公布，共抽出40個名額。