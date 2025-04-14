▲天心經常在臉書放上與老公出遊美照。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

經常在臉書放上與老公出遊美照的天心，逆齡顏值少女模樣，總是讓粉絲看得很羨慕，日前曬出居家染髮照，笑說現在連老公的髮色都交給她負責，她說：「這瓶真的好用，一擠就梳超簡單，我自己在家染、幫老公染，搞得像專業設計師一樣」沒想到除了拍美照，染髮也成為兩人之間的日常儀式，網友紛回「這畫面也太甜了吧！」連韓籍老公都大讚她的技術好，讓網友跟風想買！

▲天心與韓籍老公感情穩定，日常互動自然流露好默契。

▲「566舒敏按壓式染髮霜」登場，在家也能輕鬆完成護色染髮。

許多人對染髮的印象還停留在「麻煩、臭、傷頭皮」，但天心分享「一按開染」染髮心得後「完美髮色、完美髮質，輕輕鬆鬆就可以很好看」，網友紛紛改觀，也讓這款566舒敏按壓式染髮霜成為近期熱搜話題！有別於傳統染劑，這款新推出的舒敏染髮霜主打「安心成分＋一梳就上色」的貼心設計，不用另外調和染劑，直接按壓就能上手，一梳一抹立刻上色，對手殘族來說簡直是新世界，不只操作簡單，它還不含PPD、阿摩尼亞、矽靈、防腐劑與SLS界面活性劑，再加上搭配專利燕麥舒緩成分、日本植萃EX配方，溫和舒緩頭皮不適，同時為髮絲補水養護，染後秀髮的蓬鬆感與顯色度也大加分。

▲566舒敏按壓式染髮霜一梳一抹立刻上色。

這款566舒敏按壓式染髮霜就像是把沙龍級呵護搬進家裡，不僅染完頭皮不緊繃，還帶來超乎預期的柔順感，沖洗時完全不會有「乾澀卡卡」的手感，重點是染後的髮色自然飽滿，撫平毛躁、亮澤加倍，整體質感大升級，就像剛做完深層護髮一樣，就算只是待在家、視訊開會或出門買咖啡，也會忍不住多看自己幾眼～對忙碌又在意質感的女生來說，真的超值得囤貨！

▲網友分享566舒敏按壓式染髮霜，「操作簡單方便，像我一樣手殘的人都可以輕鬆上手」。

年過40之後，白髮越來越多，尤其是壓力大、疲憊操勞的時候，白髮長得更快，染髮是許多人的共同困擾，566舒敏按壓式染髮霜單手按壓設計讓補染更精準，從白髮、髮根、髮際通通顧到，專利染髮梳，補染髮根超方便，不少用過的網友都說「真的不會刺鼻，染髮時聞到的是淡淡花香，整個心情都很好～」手殘族都能完美補染，使用過的網友分享「終於找到一款不怕額頭沾到處、染起來又安心的染髮霜」、「重點是可以反覆使用，補小範圍超方便，染完還自然不死黑」！

▲網友分享566舒敏按壓式染髮霜，「維持黑髮已經一段時間了，下半部有些褪色，自己在家染100%成功」。

▲網友分享566舒敏按壓式染髮霜，「蠻大罐的，可以分多次使用，局部遮白也不會發現，髮色相當自然」。

有網友表示「女生就是不能讓白髮影響氣色，不然真的老十歲」，維持一頭烏黑秀髮不再是難事，特別是像這款566舒敏按壓式染髮霜，質地是滑順的膏狀、好塗抹又不滴滴答答，連怕麻煩的人都說好用，重點是它真的超省，補染後把蓋子洗乾淨還能留著下次用，小區域隨時補一補，零壓力又不浪費，網友還分享：「我整頭自己染，結果100%成功，黑髮自然又有光澤」不必再每月到髮廊花時間排隊，省錢省力又省時，自己在家就能優雅處理白髮危機！

▲566舒敏按壓式染髮霜在網路也狂刷好評。

不只女神天心愛用，566舒敏按壓式染髮霜在網路也狂刷好評，操作超簡單、按壓即染的設計，加上護髮級配方與頭皮防護，連補染新生白髮都輕鬆自然，CP值高到驚人，染多少、用多少，既省錢又方便，難怪上市後快速成為熱銷話題！

▲網友實際分享使用心得，留言一致好評「真的超方便！」

▲全聯門市架上可見商品陳列，購買方便，吸引民眾停留選購。

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