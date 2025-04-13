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徵護理人員開62K薪水！她見「入帳通知」心涼　網嘆：專業真不值錢

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲護理師相當辛苦。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「純白班真的快餓死了啦！」近日有護理師匿名投稿，透露某家醫院開出的薪資明明就落在49K至63K之間，然而她實際領到的薪水，卻連4萬元也沒有，如果再不調整薪水的話，她也想要離職了。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書粉專「靠北護理師」上投稿，她透露某醫院在徵才網站上，明明寫明「護理部-護理人員」的月薪為4萬9702元至6萬2345元，然而，她實際領到的薪水卻只有3萬9536元，就算以最低的4萬9702元來算，也差了1萬元。

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領這樣的薪水，原PO也不禁直呼，「純白班真的快餓死了啦！」如果再不調整薪水的話，她可能也要離職了。她也透露，領這樣的月薪，工作量和責任並沒有比較少，而且其他醫院明明都有調整薪水，真的不要再說漲薪水很困難，「關病房還找不到原因嗎？護理師真的要跑光了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先騙進來再說，了解嗎」、「不這樣寫，你們怎麼會來」、「滾動式修正」、「醫院開的都把年終績效算進去了，14個月」、「廣告內容不代表真實所得，快逃啊」、「如果是在台北的薪資，請離職」、「比很多工讀生少，專業真的不值錢」。也有網友感嘆，「新人薪水永遠大於老手」。

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