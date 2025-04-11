「薪水10萬都給家人花！」她住院心寒　大嫂傳訊：補習費該付了喔

▲原PO月賺12萬，對家裡所有開銷付了10萬之多。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「突然才發現我只是個工具人！」一名女網友月入12萬，過去幾乎每月花10萬在家人身上，直到她動腰椎手術住院，家人僅第一天探望，後續根本不見人影，唯獨討錢特別積極，「家裡肉沒了」、「小孩補習費該付了喔」，讓原PO心寒不已，最後索性搬離老家，開始存錢要替自己買房。

一名40歲女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》感慨發文，哥哥與弟弟都有妻小，她也非常喜歡大家庭合住的歡鬧氣氛裡，正因為她未生育、經濟上也闊綽，加上媽媽時常洗腦她要多付出一點，因此原PO對家人相當大方，「我一個月12萬薪水．對家的開銷有10萬。」

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「我天真地以為對他們好，他們也會對我好！」殊不知原PO去年意外跌倒，需要做腰椎手術，她才看清全家人的自私真面目。

原PO難過透露，住院住了一周，只有第一天有人來探望手術是否順利，之後大家就以很忙為由，紛紛叫原PO自己花錢請看護照顧。原PO坦言，自己請看護本來就無所謂，真正刺痛她的，是家人表面上說忙，其實每天在外吃飯打卡，甚至住院期間，弟媳還傳訊說家裡的雞湯、肉沒了；大嫂也傳訊提醒「小孩補習費該付了喔」。

原PO不禁心寒直呼，碰上這次手術，才恍然大悟原來自己是個工具人，身體康復後，她毅然決然搬出去住，僅保留對媽媽的基本孝順，其餘支出一概不再插手，也開始為自己存錢買房，重新為自己打算。最後，原PO直言，知道以後老家分財產沒有她的份，只能慶幸「還好我及時停損！」

底下網友紛紛安慰，「雖然沒口德，但這一摔，讓妳止損，沒白摔」、「受傷讓妳看清什麼是家人」、「確實是無情的一家人，真心換絕情」、「遺產要提早規劃好，否則他們會理所當然覺得妳現在的資產將來都是他們的」、「看清看透就好，好好愛自己才是正道，我也是過來人」、「還好妳醒了，付出不要要求回報，因為真的會失望」、「從現在開始對自己好一點，妳值得擁有更好的生活」。