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台南台1線1死2傷車禍！BMW駕駛撞2機車　肇逃400m棄車落跑畫面曝

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南台1線306公里處，12日19時58分許發生交通事故，34歲黑姓印尼籍移工騎車，載42歲娜姓印尼籍女移工，以及26歲印尼籍移工阿古，通過路口與自小客車發生碰撞，造成女移工死亡，2騎士受傷，自小客車肇逃，警方獲報後已鎖定肇事犯嫌，積極查緝中。

▲▼ 官田區臺1線306公里處發生交通事故肇事逃逸案 。（圖／民眾提供）

▲官田區台1線306公里處發生交通1死2傷，駕駛肇逃。（圖／民眾提供，下同）

▲▼ 官田區臺1線306公里處發生交通事故肇事逃逸案 。（圖／民眾提供）

警方指出，12日19時58分許，黑男騎乘機車載娜女，阿古騎乘電動二輪車沿台1線306公里處路肩駛出，欲往南64線東向西方向行駛，通過路口時與不明人士駕駛自小客車，沿台1線南往北行駛發生碰撞，造成娜女當場死亡，2騎士擦挫傷，送醫治療無生命危險。

▲▼ 官田區臺1線306公里處發生交通事故肇事逃逸案 。（圖／民眾提供）

自小客車駕駛肇事後並未停車，反將車輛棄置於前方400公尺路旁後逃逸，已鎖定肇事犯嫌，積極查緝中，並持續調閱路口監視器及行車紀錄器畫面，以釐清車禍肇事原因。

▲▼ 官田區臺1線306公里處發生交通事故肇事逃逸案 。（圖／民眾提供）

麻豆警分局呼籲用路人駕車行經路口務必遵守號誌指示，減速慢行，注意車前狀況，保持行車安全距離，肇事後切勿逃逸，依道路交通管理處罰條例第62條第4項規定，倘致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。另依刑法肇事逃逸、過失傷害或過失致死等罪嫌移送法辦。

▲▼ 官田區臺1線306公里處發生交通事故肇事逃逸案 。（圖／民眾提供）

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