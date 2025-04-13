對等關稅衝擊！陳其邁建議調降存款準備　卓榮泰：會與央行討論

▲高雄市長陳其邁今天建議政府可適度調降存款準備率。（圖／記者賴文萱攝）

文／中央社

因為美國關稅問題，高雄市長陳其邁今天建議政府可適度調降存款準備率，讓銀行有更多資金可幫助企業；行政院長卓榮泰表示，這是最近第3次聽到如此建議，會再與央行好好討論。

卓榮泰上午到財團法人金屬工業研究發展中心與高雄地區產業座談，陳其邁陪同出席並致詞表示，希望中央提早開始相關因應措施，並預防中國低價傾銷、洗產地等問題，同時注意其他國家不同關稅調整，以保護台灣產業發展。

陳其邁並表示，中央部會雖然已提出多項資金支持、節稅等優惠措施，但建議調降存款準備率，把水源打開，讓銀行有更充裕資金可以幫助企業。在中美貿易戰加劇下，除了讓企業根留台灣，也要協助企業進一步加快全球布局。

卓榮泰致詞表示，已經第3次聽到調降存準率的建議，會回去跟央行好好討論，雖然牽一髮動全身，但產業方面有需求，就要正面思考如何解決。另外，在降低行政成本方面，雖然政府已經降到約1折，但都還有討論空間可再降。

卓榮泰並指出，台灣已與美方展開關稅談判，美方在意的除了關稅、進口管制，還有洗產地的問題，台灣不能成為洗產地的破口，政府要跟業界密切合作，才能得到其他國家信任，政府會事前加強防範、事中嚴查及事後嚴處，絕不寬鬆。

卓榮泰還說，為避免中國產品大量往各地低價傾銷，政府會加強防傾銷調查，以保護國內產業和國人消費安全。同時台灣也要做好出口管制，這也是談判重要一環。至於大家關心的談判情形，未來有適當結論，必要時會適時向國人報告。

卓榮泰並表示，談判和未來產業支持方案，政府會用最高的執行力和效率完成，也希望這週將支持產業方案的特別條例送到立法院，立法院能用最快速度審議。

與會業者指出，會與客戶協調溝通關稅問題，看是否互相分擔。但廠商最怕的還是銀行抽銀根，若訂單不好，銀行看報表是很現實的，目前金融問題衝擊比較大。但業者也認為，相信台灣企業韌性很強，可度過難關。