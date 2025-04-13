2個月激戰10次！精品櫃哥偷吃已婚女主管害離婚　判賠人夫80萬

▲高雄某精品櫃櫃哥偷吃已婚女主管挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄草衙SKM Park Outlet購物中心某精品櫃櫃哥在去年期間，和已婚女主管交往2個月並發生10多次性關係，被妻子找徵信社抓姦在床，賠了妻子180萬挽回婚姻後，又被女主管的丈夫告上法院求償111萬。高雄地院審理，判櫃哥侵害配偶權，要賠女主管的丈夫80萬元。可上訴。

人夫主張，妻子在擔任SKM Park Outlets高雄草衙某精品櫃代理主管期間，和櫃哥發生性關係，遭櫃哥老婆於去年4月16日凌晨抓姦在床，妻子於是簽立和解書並賠償櫃哥老婆80萬元。

人夫認為，櫃哥明知妻子已婚，還利用職務之便，製造和妻子獨處的機會，從2024年2月至4月間，發生10次以上性行為，讓他知情後痛苦不堪，無法接受背叛而和妻子離婚，家庭因此破裂，年僅5歲的孩子因無法理解離婚意思，也無法接受父母不同住，一度哭喊「我不要爸爸媽媽了，我要一個人」，讓他相當心疼。

人夫指出，案發時他的公司正進行升遷審查，因公司認為他遭家庭變故，讓他錯失報告營運計畫，因而錯過升遷機會，反觀櫃哥在賠了自己老婆180萬後，仍然維持婚姻關係且升遷加薪，他的家庭和事業卻都被嚴重影響，無法接受櫃哥提出的35萬元和解金，提告對櫃哥求償111萬元。

庭審時，櫃哥表示人夫是否升遷，難以證明和他侵害配偶權有關，他已在調解時對人夫致上最深歉意，也將調解金額從30萬提高至35萬，有強烈和解意願，只是人夫認為他的道歉「如同小學生一般」，才導致和解破局。

不過女主管證稱，她和櫃哥在2023年底公司聚會上認識，由櫃哥主動加她社群並連絡，兩人在2024年2月2日交往，雖然徵信社只跟監到4月份的4次性行為，但其實不只這幾次，兩人也會在北上參加主管會議時過夜，從2月10日到4月16日間大約發生10次以上性行為。

法官認為，櫃哥還要跟老婆維持關係，所以只承認被抓到的4次，這是人之常情，而女主管已和丈夫離婚、沒有顧慮，證詞可信度更高，判定櫃哥和女主管在交往約2個月期間共上床10次，審酌櫃哥已婚有子女，月收約5萬元，判他要陪80萬元。可上訴。