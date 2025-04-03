月掩亮星今晚登場！4月有6場天文秀　周六可看「星空笑臉」

▲4月多場天文秀上演，月掩「五車五」今晚率先登場。（圖／台北天文台提供）

記者許敏溶／台北報導

4月多場精彩天文秀接力登場，台北天文科學教育館表示，今（3日）晚的月掩「五車五」，是今年少數觀察條件良好的月掩亮星之一，用雙筒望遠鏡即可觀察，本周六（5日）深夜還有的「星空笑臉」，另13日的最小滿月、22日的水星西大距與天琴座流星雨極大期、26日星月共舞等，都是肉眼即可欣賞的精彩天象。

今天起是為期4天的清明連假，台北天文館提醒民眾，連假期間共有2場天文秀登場，首先是今晚19時17分的月掩「五車五」，是今年少數觀察條件良好的月掩亮星之一，用雙筒望遠鏡即可觀察，天文館今晚19時起也會在YouTube頻道直播。

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另外，本周六深夜還有的「星空笑臉」，天文館表示，西方夜空將出現由火星、北河三這兩顆一等亮星，與彷彿開口歡笑的上弦月構成一張星空笑臉，饒富趣味，也值得天文迷欣賞。

4月天空很熱鬧，除了上述兩場，天文館表示，13日（周日）則為今年最小滿月，相較去年11月5日最大滿月的33.98角分，足足小了約14%。這天不妨先為最小滿月拍照留存，半年後再與最大滿月做比較，就可看出大小差異。

▲4月天空很精彩，22日為天琴座流星雨極大期。（圖／台北天文台提供）

4月22日（二）是今年三次「水星西大距」中，天文館表示，這是在日出前仰角最高的一次，觀賞條件最佳。而天琴座流星雨也在22日當晚接力登場，是今年第一場中型流星雨，以火流星著稱，每小時天頂流星數量（ZHR）18，實際觀賞時每小時約可看見6至10顆。流星雨輻射點在晚間21時升起後，流星將逐漸增多，到次日3時左右下弦月升起前，都有機會看到不少流星。

此外，天文館表示，明亮的金星在4月華麗轉身為晨星，與土星一同出現在日出前的東方低空，23至26日間的亮度更高達-4.8等，為今年次亮。26日清晨5時左右，金星、土星、水星與殘月共聚於12度，大約一個手掌寬的天區內，而如此精彩的星月共舞，今年僅有這一次。

▲4月26日的星月共舞，今年僅有一次。（圖／台北天文台提供）