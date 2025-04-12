真實身分法5月上路！美機場強制驗證身分　不符規定恐被拒登機

▲美國機場將自5月7日起嚴格實施真實身分證明要求。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國運輸安全管理局（TSA）宣布，將自5月7日起全面實施「真實身分法」（Real ID Act)，18歲以上的旅客若未持有符合規定的身分證，可能會被拒絕登機。這項措施源自於2005年通過的聯邦法規，但因多次延後執行，至今才正式落實。

美國在2001年爆發「911襲擊事件」後，發現人們過於容易取得駕照，呼籲政府提高申請身分證要求，並在全國范圍內實現標準化。隨後，美國國會在2005年通過「真實身分法」，要求所有美國居民將原本定義為「普通型」（Standard）的駕照及州身份證，升級為「真實型」（Real）或限美國公民申領的「增強型」（Enhanced），才可進入機場或其他聯邦機構。

這項法案原定於2020年10月1日起實施，後由於多種原因多次延期，目前確定將於2025年5月7日正式實施。據路透社報導，TSA表示，自5月7日起，將不再接受不符合真實身分證（Real ID）標準的身分證，年滿18歲的乘客若未持有護照、增強型駕照，或符合標準的真實身分證，可能面臨延誤、額外檢查，甚至被禁止進入安檢區。

截至目前為止，只有81%的旅客使用符合標準的證件。由於許多美國人一年僅搭機1至2次，TSA表示將採取寬限措施，初期可能發出多次警告，讓民眾有時間適應新規定。不過，當局也強調會持續對其他旅客進行額外篩查，直到相關安全疑慮解除。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）還指出，除機場安檢外，真實身分證也將成為進入聯邦大樓的必要證件。不過，航空業者已對新制可能影響需求感到憂慮，尤其美國目前又正面臨國際關稅與經濟疲軟的雙重壓力。