美小飛機墜毀「撞地爆出火球」3死　地面汽車被推上鐵軌

▲佛州一架小飛機墜毀，機上3人全數罹難。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州一架小飛機11日墜毀在一條主要州際高速公路附近，並在撞擊地面之後爆出火球，並把一輛汽車推上鐵軌，整起事件造成機上3人全員罹難，以及附近汽車裡的一人受傷。

▲飛機殘骸散落在軌道上。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社、CBS新聞等報導，這架失事的Cessna 310小飛機11日當地上午10時20分從博卡拉頓機場起飛，機上載著3人，要前往塔拉哈西（Tallahassee），但卻在飛行途中出現機械故障。

儘管飛機隨即開始緊急降落程序，試圖返航，機場緊急服務部門也進入戒備狀態，不過飛機並未降落在跑道上，失事墜毀爆出巨響，現場冒出濃煙，爆出火球。

▲消防人員透露，飛機失事當時似乎把一輛汽車推到軌道上。（圖／達志影像／美聯社）

墜機殘骸散落一地，覆蓋在鐵路軌道上。消防人員透露，失事飛機當時把一輛汽車推到軌道上。

美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）正針對墜機原因展開調查。