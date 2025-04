美小飛機墜毀「撞地爆出火球」3死　地面汽車被推上鐵軌

▲佛州一架小飛機墜毀,機上3人全數罹難。(圖/達志影像/newscom)

記者詹雅婷/綜合報導

美國佛州一架小飛機11日墜毀在一條主要州際高速公路附近,並在撞擊地面之後爆出火球,並把一輛汽車推上鐵軌,整起事件造成機上3人全員罹難,以及附近汽車裡的一人受傷。

▲飛機殘骸散落在軌道上。(圖/達志影像/美聯社)

美聯社、CBS新聞等報導,這架失事的Cessna 310小飛機11日當地上午10時20分從博卡拉頓機場起飛,機上載著3人,要前往塔拉哈西(Tallahassee),但卻在飛行途中出現機械故障。

儘管飛機隨即開始緊急降落程序,試圖返航,機場緊急服務部門也進入戒備狀態,不過飛機並未降落在跑道上,失事墜毀爆出巨響,現場冒出濃煙,爆出火球。

▲消防人員透露,飛機失事當時似乎把一輛汽車推到軌道上。(圖/達志影像/美聯社)

墜機殘骸散落一地,覆蓋在鐵路軌道上。消防人員透露,失事飛機當時把一輛汽車推到軌道上。

美國聯邦航空總署(FAA)與國家運輸安全委員會(NTSB)正針對墜機原因展開調查。

Possible plane crash right outside my office today. Shook the whole building. Unfortunately I'm certain lives were lost here today. Thoughts and prayers to anyone who survived and the families of those who didn't.



If you're in @CityBocaRaton stay away from military trail near… pic.twitter.com/C1Zu2WCxHT