白宮：將與台灣展開討論關稅協議案　逾15國已提出

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今早表示，美國將與台灣及以色列討論關稅問題。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後補充說，葛里爾已確認超過15個國家提出了關稅協議提案。

美國總統川普（Donald Trump）在9日宣布，已有超過75個國家聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動。他已授權暫停實施這項措施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。

然而，美國對中國的關稅已提高至125%，目前總稅率累計達145%，以回應中國的報復措施。白宮官員證實，目前對中國進口商品的課徵關稅總稅率已達到145%。中國則宣布，12日起對美國商品加徵關稅提升至125%。

葛里爾接受福斯新聞（Fox News）訪問時透露，他今天將與以色列官員討論關稅問題，「我們今天稍晚也會和台灣談」。

李威特在記者會上回應媒體提問時表示，協商正在進行中，進展良好。她還說，川普對於和中國談協議抱持開放態度，並多次表示中國希望與美國達成協議，只是不知道該如何做。

中國國家主席習近平在11日會見西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）時首次對美中關稅戰做出表態。他認為，打關稅戰沒有贏家，中國不畏懼任何無理打壓，會集中精力辦好自身的事。