京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，今（24日）到台北地院辯論終結求判無罪，希望不再有人受到跟她一樣的苦難。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理柯文哲等人涉犯京華城等案，今（24日）在起訴移審不到1年全數辯論終結，柯文哲在最後陳述時，盛讚黃國昌雖然講話咆哮、但人很正直，沈慶京用《無言的結局》歌詞「也許已沒有也許」述說委屈，應曉薇祝福平安夜不再有人受到跟她一樣的苦難，3人均要求判無罪。

京華城等案共11名被告中，已有8人先辯論終結，今上午9點30分起，針對京華城案圖利、收賄案情，進行應曉薇答辯與柯文哲、沈慶京第2輪答辯。

柯文哲答辯時重提審理中喪父、因在押不能隨侍在側的傷痛，他知父親臨終前有很多話要告訴他，但沒機會講、他也沒辦法聽，身為當醫師的兒子，覺得是無法彌補的遺憾，有通靈人跟他說，父親能原諒那些人，他聽了決定也原諒，不想自己被仇恨淹沒。

▲柯文哲在京華城等案辯論終結前的最後陳述，誇黃國昌雖然講話咆哮、但人很正直。（圖／記者黃哲民攝）

在最後陳述時，柯文哲語帶消遣，說坐在他後方被告席的應曉薇，可能納悶關心京華城10幾年、「為何遇到我就出事」，他直接了當告訴應曉薇，「因為我選總統，就這麼簡單」。他強調自己當然無罪，本案勢必成為歷史事件、會影響深遠。

柯承認本案政治獻金帳目做得「2266」，事發後他看到，也覺得「天哪！臉都綠掉了！」但他強調台灣民眾黨仍是個好黨、可受期待，而現任黨主席黃國昌「是好人，雖然講話咆哮，但人很正直」。

沈慶京拿出數千字講稿，從民國50年代開始講起，自稱60年前遇到司法黑暗，60年後遇到另一種司法黑暗，他的人生已從絢爛趨於平淡，年近8旬又逢災難，只因他拒絕配合檢方咬柯文哲涉案，就有如人在家中坐、禍從天上來。

沈重申經商從沒行賄官員，包括柯文哲，捐款給協會做公益，更不是賄賂應曉薇，他引用《無言的結局》歌詞「也許已沒有也許」，形容本案有太多「如果、沒有如果」，像是偵辦檢察官如果正常辦案，就沒有之後一連串的「如果」。

▲沈慶京在京華城案辯論終結前的最後陳述，引用《無言的結局》表達委屈。（圖／記者黃哲民攝）

說到朋友關心他涉案，沈慶京老淚縱橫、哽咽沙啞，他期待法官「有勇氣做自己」，他不求輕判、自認根本無罪，雖然遲來的正義對他已無效，仍希望法官判他無罪、還他清白。

應曉薇則應景以今晚的平安夜為引子，祝福全天下不再有人受到跟她一樣的苦難，本案浪費太多司法資源、很多人家破人亡，她希望大家終生都能平平安安，也盼望司法露出曙光，判她無罪。

檢方主張，應曉薇收受賄款比柯文哲更多，對公務員施壓也比其他議員多非常多，本案公務員唯一最看不慣、也最懼怕的議員，就是應曉薇，大家都知她是京華城的「門神」，應曉薇今天連虎頭鍘都搬出來講，戲劇性很高，但在法庭說，顯不適當，她交保後，質詢台北市長蔣萬安時，以不當言詞批判公務員及本案證人，被法院諭知增加交保500萬元，應納入犯後態度的考量。

檢方並指應曉薇的律師答辯簡報，秀出公務員照片容貌，建請合議庭在日後公開播送的時候，進行適當的遮蔽，避免造成公務員的困擾。

檢方對沈慶京的量刑指出，沈在審判中有時候搞不懂程序，但無脫序行為，僅對證人林欽榮有諸多批判，卻在林欽榮作證時，一句話都沒質問林有無向他索賄，事後利用林不在場，一直在背後向合議庭指控林索賄，沈這樣對於證人的批判，是否合理適當，請合議庭審酌。