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松山、台中機場新一代e-Gate下月起上線　將縮短旅客等候時間

▲▼台中機場。（圖／資料照）

▲台中機場。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

疫後復甦帶動旅客出國潮，根據交通部統計，去年台灣民航各機場營運量，旅客人數達到6396萬人次。因應旅客人潮，桃園機場去年已完成71座自動通關系統e-Gate，高雄機場今年3月也接續完成e-Gate第4代通關系統，松山及台中機場則分別將於5月及6月完成建置，可望大幅縮短旅客等候時間。

桃園機場第一及第二航廈年容量3,700萬人次，去年桃園機場客運量達到4492萬1,996人次，接近疫情前水準，今年截至2月已有779萬2,756人次客運量。根據桃園機場規劃，第三航廈北廊廳預計今年底前完工，可望提升效率，而整體第三航廈完工後，每年可望再增加4,500萬人次客運量，跑道起降容量也可提升為每小時80至90架次。

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除了桃園機場去年突破4千萬人次大關，松山機場去年也有543萬人次、台中機場212萬人次、高雄機場587萬人次客運量，均創下疫後新高。

為強化旅客通關效率與報到便捷性，民航局指出，高雄機場已於今年3月完成第4代通關系統e-Gate，並將於5月起增設1處親子友善櫃檯，提供專線通關服務；松山及台中機場則分別將於5月及6月完成第4代通關系統e-Gate。另外，松山機場也將於明年4月完成全新共用報到櫃檯系統，預期可大幅縮短旅客等候時間。

民航局表示，台中機場推動新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程，預計今年中旬完成，並就主跑道與滑行道整建工程執行作業，與軍方持續協調中。高雄機場推動滑行道系統改善工程，興建快速出口滑行道，則預計明年完成。

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