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歌詩達郵輪故障已修復「明早返台」　航港局：取消航程全額退費

▲▼國際郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號，3月份即將於高雄港展開4趟母港航次。（圖／台灣港務公司提供）

▲歌詩達郵輪莎倫娜號機械故障滯留沖繩。（資料示意圖／台灣港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發，搭載有3536名旅客，期間因機械故障，滯留日本沖繩那霸港。航港局今（11日）邀集相關單位研商，該郵輪已修復並自沖繩出發，預計明天清晨6時半抵達基隆港，船公司已提供每位旅客50美元船上消費外，另取消航程可全額退費免手續費，或變更行程補償100美金消費金。

義大利籍「歌詩達莎倫娜號」郵輪於4月8日自基隆港出發前往日本遊程，原訂4月11日上午返回基隆港，惟因技術性原因於沖繩進行維修，致需延至12日上午返港，交通部長陳世凱責成航港局今日上午緊急邀集消保單位、觀光署、台灣港務股份有限公司、包船旅行社、船務代理等單位召開應變會議，協助旅客儘速返台。

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航港局表示，該郵輪已完成修復，並於今日台灣時間上午10時45分自日本沖繩出發返回基隆港，預計明日台灣時間上午6時30分抵達基隆港，已請船方將相關資訊充分向旅客說明。針對船方所提補償方案，將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，維護旅客消費權益。

航港局進一步說明，歌詩達莎倫娜號郵輪係台灣基隆為母港經營，航程為4月8日至11日，由基隆港出發，中途停靠那霸、石垣島之航程，搭載人3387位國人，延遲返台相關影響的補償機制，船公司已提供每位旅客50美元船上消費金，旅客可於4月10日可下船自由活動。

▲▼歌詩達郵輪莎倫娜號。（圖／航港局提供）

▲歌詩達郵輪莎倫娜號。（圖／航港局提供）

針對該航程延後一日影響後續母港航程，航港局表示，船公司另已針對取消原4月11日至14日航程，請各旅行社通知旅客原訂行程取消，並提供旅客可全額退費，無手續費，或由受影響旅客選擇未來搭乘6月25日至9月3日期間之莎倫娜號同艙等行程，與每艙房100美金船上消費金，倘沒有用完仍可退款之補償方案。

至於明日上午郵輪抵達基隆港的旅客通關作業，航港局表示，將偕同及港務公司，成立現場應變小組，並請旅行社與船代今天及至明天旅客抵港通關作業完成前派員至現場協助。

船方所提補償方案部分，航港局表示，將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，船方對於返台行程延遲補償部分，係依該公司全球營運規範辦理，惟於應變會議中承諾願評估進一步補償作法，目前暫無具體承諾，航港局將持續追蹤，以維護消費者合理權益。

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