台鐵進出站「全面掃QR Code」狀況多　旅客卡閘門擠成一團

▲台鐵4月起進出閘門全面採掃描QR Code，停用插入實體車票驗票機制。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵4月1日起搭車全面改用QR Code進閘門，並同步停用背磁式車票插入閘門乘車，不過近來卻有部分旅客過閘門「卡關」，車票掃描時出現驗票錯誤狀況，導致閘門前旅客擠成一團，也有不熟悉旅客不知如何過閘門乘車。台鐵公司表示，將持續優化程式和設備，並加強引導旅客。

台鐵乘車方式4月起有重大變革，全面改採掃描車票QR Code進出站，並同步停用背磁式車票插入閘門驗票，預估平均進站時間將快0.7秒，目前台鐵也已著手招標採購新一代閘門系統，預估明年底可全面完成建置新一代閘門系統，屆時背磁式車票將全面退場走入歷史。

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由於4月1日起持背磁式車票只能掃描QR Code通過閘門，不能插票通行，有旅客清明連假期間一度卡關掃描失敗，導致進出站排隊人龍變更長，旅客質疑搭高鐵也用QR Code通過閘門，卻不會出現不順的情況，為何台鐵會辨識錯誤。

此外，也有台鐵員工透露，清明連假前，車站剪票閘門的投遞口突然封起來，且通知4月1日起全面改採掃QR Code進站，但剪票閘門常發生硬體跟不上軟體問題，更會受內網影響刷不過，明明旅客車票是正常的，甚至QR Code也印得很清楚，但系統會判讀為「票號格式錯誤」，內網不穩定時還會抓不到車票日期，硬是把旅客擋在閘門外，造成旅客不便狂轟站員。

台鐵員工無奈表示，明明閘門驗背磁車票功能很正常，為什麼一定要逼旅客只能掃QR Code，就算要改變也應該先優化設施，而不是直接拿掉民眾有感的設施，粗暴地拿一張貼紙將插票投遞口貼起來不能使用。

▲台鐵4月起全面採掃描QR Code進出站，需拿高2公分掃描較容易讀取。（圖／記者李姿慧攝）

《東森新媒體ETtoday》記者今晨也前往台鐵車站觀察，發現有少部分旅客不清楚改為QR Code掃描進站，加上閘門無法插入車票驗票，一度不知道如何通行，也有旅客掃描QR Code距離過近、未高於2公分，導致掃描讀取不到，不過今晨系統未發生驗票錯誤情況。

對此，台鐵公司說明，台鐵公司為將現有接觸式背磁票，改為使用非接觸式QR車票，並搭配現有手機行動票證應用，逐步實現無紙化乘車，符合節能減碳世界趨勢。113年8月已先啓用前置作業，以現有背磁票面同時列印QR，旅客持車票將QR掃描閘門或白色驗票機驗票，不需再插入驗票孔及取回車票，並自114年4月起停用投入實體車票驗票。

台鐵公司強調，有關少數部份車票掃描時出現驗票錯誤狀況，已持續優化程式及設備功能。QR掃描驗票取代傳統接觸式驗票，實施初期旅客不了解或不適應情形，台鐵公司將加強宣導旅客進出站驗票及標示、動線引導措施，避免發生延滯，以維持進出站順暢。