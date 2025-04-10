全球百大機場「桃機排名躍升第43」　行李運送奪首獎

▲英國調查機構「Skytrax」公布2025年度「全球最佳百大機場排名」，桃園機場今年獲得第43名。（圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

英國調查機構「Skytrax」昨天晚間公布2025年度「全球最佳百大機場排名」，第1名由新加坡樟宜機場拿下，桃園機場今年則獲得第43名，較去年66名上升。另外，桃園機場今年也在「最佳行李運送機場」拿下第1、「最佳進步機場」拿下第5。桃園機場公司表示，桃機整體排名重回前50名，並獲8項大獎，未來將持續以世界一流機場為目標。

根據「Skytrax」昨公布2025年度「全球最佳百大機場排名」，前10名依序為，新加坡樟宜機場、卡達哈馬德國際機場、東京羽田機場、首爾仁川機場、東京成田機場、香港機場、巴黎夏爾·戴高樂機場、羅馬法林明高機場、德國慕尼黑機場、瑞士蘇黎世機場。

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機場公司表示，桃園國際機場排名今年第43名，較去年進步23名，其中於4,000至5,000萬旅客機場獲第6名；另獲得全球最佳行李運送機場首獎、最佳證照查驗機場第4名、全球最佳進步機場第5名、亞洲最佳機場員工第7名、全球最佳清潔機場第9名，以及2025年最新獎項全球最佳洗手間第9名等8大獎項，由總經理范孝倫代表出席受獎。

▲英國調查機構「Skytrax」公布2025年度「全球最佳百大機場排名」，桃園機場公司總經理范孝倫（左）代表受獎。（圖／桃園機場公司提供）

Skytrax執行長Edward Plaisted表示，桃園國際機場體現出其對營運效率與旅客服務品質的高度承諾，也突顯其在提升旅客整體體驗方面的努力與成果。

▲英國調查機構「Skytrax」公布2025年度「全球最佳百大機場排名」，桃園機場獲得8項大獎。（圖／桃園機場公司提供）

機場公司董事長楊偉甫表示，公司團隊近年來持續透過數據導向管理與跨單位整合，推動全方位升級，非常榮幸此次評比能獲得全球旅客與國際專業機構的認可，整體排名重回前50名，並獲4,000至5,000萬旅客機場第6名，未來更將持續以世界一流機場為目標全力以赴。

至行李運送機場首獎部分，楊偉甫也說，桃園機場公司與各航空公司、地勤公司等利害關係人，自疫情以來不斷持續合作精進，去年此獎項已獲全球第8名，過去也有全球第4名的紀錄，會持續在設施面及管理面優化改善，在沒有最好、只有更好的前提下努力精進。

機場公司指出，與 C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫及安檢）合作流程優化部分，2座航廈總計71座e-Gate去年全數建置完成投入營運；此次也在最佳清潔、最佳洗手間2項評比中獲得肯定，其中，最佳洗手間是2025年設立的新獎項，強調設施的重要性。