海基會說明「除籍公證」流程　資料「永久保留」不刪檔

▲申辦「註銷大陸戶籍公證書」流程。（圖／翻攝海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

移民署近日向上萬名陸配發出通知，限期繳交「喪失原籍證明」（除籍證明、註銷大陸戶籍證明）。協助民眾辦理公證的海基會11日再次說明申辦流程，並特別強調，只要有來海基會辦過文書驗證，相關的資料的副本一定都會保存，供民眾調取開立證明，沒有所謂「只保存5年內資料」的情況。

根據海基會公布的申辦流程表，民眾接獲補繳「註銷戶籍證明公證書」的通知單後，應前往大陸戶籍地的派出所辦理「註銷戶籍證明」，並至大陸當地「涉台」公證處申辦「註銷戶籍證明公證書」，再持該公證書的正本回台，向海基會申請驗證，並將驗證過的正本送交移民署。

▼海基會服務中心已增派第一線人力。（圖／記者蔡紹堅攝）



由於移民署發出了上萬份通知，海基會近期的業務量大增，已加派第一線服務人力。

海基會副秘書長、發言人黎寶文也特別提醒，有非常多民眾提到「時效保存」的問題，擔心自己的資料已經查不到，但必須強調，只要曾經來海基會辦理過文書驗證，尤其是註銷原籍公證書，海基會一定會保存資料，「並沒有外界所傳言的，5年之內的資料才會保存。」

黎寶文強調，就算是5年或是更久之前的，海基會也能調取到相關資料的副本，開立證明，提供民眾辦理相關業務。

▼海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



另外，針對赴陸有困難的部分民眾，陸委會10日提出了替代方案，開放四類人可透過具結的方式替代繳交「喪失原籍證明」：

一、 赴陸恐有人身安全疑慮者（例如因政治、宗教等因素曾遭迫害）。

二、 因重大傷病，且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者。

三、104年1月1日起即未曾赴陸者。

（必須提醒，上述當事人嗣經查獲仍有赴陸情形者，主管機關仍會要求繳附喪失原籍證明）

四、在中國大陸出生即返台定居，且主張從未在陸設籍，經主管機關審核確認者。

▼四類人可採「替代方案」，替代繳交「喪失原籍證明」。（圖／翻攝陸委會）

