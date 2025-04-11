道路老舊、水溝淤積　斗六西市場道路改善工程6月開工

▲斗六市公所今日舉辦「西市場道路排水改善工程設計前說明會」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

斗六市公所今（11）日舉辦「西市場道路排水改善工程設計前說明會」，由市長林聖爵親自率領市公所團隊出席，並邀請副縣長謝淑亞、縣府建設處處長廖政彥、交通工務局副局長廖珉鋒、市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美及多位市民代表、里長與在地民眾與會，共同深入了解工程規劃內容，並傾聽地方意見。

斗六市公所說明，西市場為斗六市歷史悠久的重要傳統市場，惟長年以來因道路老舊、水溝淤積問題嚴重，不僅影響整體市場環境，亦對行人通行與公共安全構成威脅。工程將針對市場內部及周邊道路與排水系統進行全面性改善，施工範圍涵蓋愛國街、興南街、興中街、興北街及雲林路一段，預計進行道路鋪面改善總長度986公尺，排水溝改善1226公尺，總經費約2816萬元，6月正式開工。

市長林聖爵表示，西市場周邊排水經常因攤販隨意傾倒油水、魚肉殘渣與鱗片造成堵塞，加上壓花地坪與道路破損情況嚴重，導致民眾購物行走時常有跌倒意外發生；每逢颱風或強降雨，更時有淹水災情發生。市公所將本次改善工程視為當務之急，除全力投入整建，也期望透過此次說明會，提升資訊透明度，聆聽民眾聲音，凝聚共識，讓工程更貼近實際需求。

林聖爵強調，市場整體改善完成後，預期將大幅提升排水效率與道路平整度，改善環境衛生與民眾通行安全，進一步活化西市場商圈機能，提供民眾更舒適、安心的購物環境。

▲斗六市公所今日舉辦「西市場道路排水改善工程設計前說明會」。（圖／記者游瓊華翻攝）