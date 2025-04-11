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桃園落水工人尋獲成冰冷遺體！勞檢處怒開罰　雇主將被移送法辦

▲▼桃園工人遭到湍急水流沖走，遺體被打撈上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園工人遭到湍急水流沖走，遺體被打撈上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

受到鋒面影響，桃園昨(10日)下起暴雨，一名49歲鄧姓工人上午10時許在修繕下水纜線時慘遭大水沖走，遺體直到傍晚5點左右才被民眾發現。據了解，鄧男被發現的位置距離其落水處遠超過約20公里。針對事件，桃園市勞檢處發現，業主並未落實相關防護措施，因此將依職安法開罰，另外也將依職安法規定做重大職災調查並撰寫職災報告書，俟職安署核備後移送地檢署偵辦。

中央氣象署10日上午針對9縣市發布大雨特報，其中雙北、桃園市均在名單內。而暴雨當時，49歲的鄧男正在桃園市八德區的永福西街與桃德路口施作下水道整理纜線工程，但卻不慎遭到湍急水流沖走，警消獲報後，立即展開搶救。

▲桃園市消防局人員在八德區下水道沿線搜查失聯工人。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市消防局人員昨獲報後在八德區下水道沿線搜查失聯工人。（圖／桃園市消防局提供）

直到傍晚6時許，民眾在大園區南崁溪旁發現一具浮屍，經警消人員到場確認，並將遺體打撈上岸後，確認死者身分就是遭水沖走的鄧男，而距離他的落水點，竟遠達約20公里，可見水流相當湍急。

對此，市府勞檢處指出，本案罹災者已被找到確認死亡，勞檢處將依職安法規定做重大職災調查並撰寫職災報告書，俟職安署核備後移送地檢署偵辦；至於雇主有無違失部分，昨天已針對雇主違反職安法，將處行政罰鍰3至30萬元，並對雇主做出勒令停工處分。

▲桃園市消防局人員在八德區下水道沿線搜查失聯工人。（圖／桃園市消防局提供）

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