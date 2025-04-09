嘻哈新星Gambler遭羈押禁見！家中有多瓶毒煙油　女友2萬交保

▲嘻哈歌手Gambler涉販毒遭羈押禁見。（圖／混血兒娛樂提供）

記者陳以昇／新北報導

曾參與《大嘻哈時代》選秀節目、被稱為「台饒超新星」的饒舌歌手Gambler（本名楊智翔），近日爆出涉毒案。新北地檢署指揮蘆洲警方搜索其住處，當場查獲多瓶含第二級毒品依托咪酯成分的電子煙油，警方隨即逮捕Gambler與楊姓女友，經查Gambler刪除手機訊息有滅證、串證之虞遭聲押禁見獲准，楊女則以2萬元交保。

據了解，警方先前偵辦毒品案件時，從其他毒犯口中掌握Gambler疑為毒品來源的上游。專案小組掌握線索後，7日下午持搜索票前往Gambler位於新北市汐止區的住處執行搜索行動，果然在屋內查獲數罐疑似含有依托咪酯的煙油，並發現疑似販售毒品相關證物。

26歲的Gambler，來自新北五堵，以Trap與街頭嘻哈風格受到矚目，代表作〈五堵〉在網路上引發廣大迴響。他曾在2021年參加《大嘻哈時代》，挺進八強後人氣水漲船高，過去也多次被視為台灣嘻哈圈的明日之星。

警方指出，楊男面對調查時避重就輕，否認販售毒品，僅承認持有部分煙油，但檢警懷疑其意圖湮滅證據，因發現手機訊息遭到清除，因此檢方以有滅證及串證之虞，向法院聲押禁見獲准。檢警後續將進一步追查毒品來源與流向，釐清是否涉及販售行為及是否有其他共犯。