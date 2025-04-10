桃園男深夜起口角竟持刀刺！　房東慘叫倒地送醫不治

▲桃園市蔡姓男子昨天深夜與房東口角後，暴怒持水果刀從後方猛刺左肩1刀，經消防人員送醫仍不治，楊梅警分局草湳派出所將兇嫌移送桃檢偵辦。（圖／翻攝自Google maps）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區永美路上一處租屋處昨（9）日深夜發生兇殺命案！蔡姓男子疑與陳姓房東起口角，竟暴怒持水果刀自其後方往左肩猛刺1刀，造成陳姓房東當場慘叫不支倒地，其餘租客趕緊通報警方與消防人員處理，陳姓房東送醫急救仍因失血過多宣告不治，楊梅警方趕抵現場將楞在現場的蔡姓兇嫌拘捕到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警方指出，死者是52歲陳姓房東，兇嫌則是33歲蔡姓男子，2人為房東與房客關係。昨晚11時許，蔡姓男子與陳姓男房東不知何事起口角，蔡男突然自廚房取出水果刀，自後方朝陳男左肩處猛刺一刀，導致鮮血噴出，陳當場慘叫一聲不支倒地，其餘租客見狀趕緊報警處理，警方據報到場後將蔡嫌當場拘捕，並依殺人罪嫌現行犯帶回偵訊。

據指出，蔡姓男子平日擔任臨時工，可能生活作息與陳姓房東不同，2人為此常發生摩擦，昨晚不知何事爆發口角，蔡男突然情緒失控，暴怒下持水果刀刺殺陳姓房東，結果竟一刀斃命，至於真正殺人動機仍須檢警調查釐清。