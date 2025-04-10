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社會 社會焦點 保障人權

租1.4萬坪土地埋垃圾+收運化學廢溶液　3無良業者恐被沒收23億

▲桃園地檢署指揮保七總隊、大溪警分局查獲陳姓男子等3人，租用土地卻偷埋垃圾與事業廢棄物，圖為查獲現場。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署指揮保七總隊、大溪警分局查獲陳姓男子等3人，租用土地卻偷埋垃圾與事業廢棄物，圖為查獲現場。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子自2022年11月起，租用大溪區半屏段部分土地以鋪路、種植園藝為由向地主租用，卻私自架設圍籬、電動鐵門長期占用鄰近土地，充作廢棄物掩埋、堆置化學廢液，檢警接獲檢舉後查出業者掩埋面積逾1萬4千餘坪、垃圾量高達18萬餘立方公尺，嚴重汙染環境，桃檢指揮保七總隊、大溪警方偵辦，將陳姓、李姓與張姓業者依違反廢棄物清理法起訴，並建請法院求處1年2月至4年10月不等徒刑，聲請沒收不法所得23億餘元，以示儆懲。

桃園地檢署指出，民眾檢舉大溪區瑞德街巷底長期遭傾倒廢棄物，經大溪警方查訪後發現堆置鉅量廢棄物，隨即報請桃檢指揮偵辦，桃檢指派邱郁淳檢察官指揮保七總隊第三大隊第一中隊、大溪警分局調查偵辦。

▲桃園地檢署指揮保七總隊、大溪警分局查獲陳姓男子等3人，現場查獲大批收取有害化學溶液貯存桶。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署指揮保七總隊、大溪警分局查獲陳姓男子等3人，現場查獲大批收取有害化學溶液貯存桶。（圖／桃園地檢署提供）

檢警查出，陳姓業者以鋪路、種植園藝為由向地主承租大溪區半屏段部分土地後，私設圍籬、電動鐵門長期占用鄰近土地作為廢棄物掩埋與堆置場所，造成環境嚴重汙染，檢方聯繫桃園市環保局、大溪地政事務所、大溪區公所等行政單位，結合司法及行政資源積極蒐證調查，陳姓業者知悉該處地處偏僻，除地主外，其他民眾鮮少行經該處，認為有機可乘。

陳姓業者自2022年11月間起至2024年5月21日止，將土地充作廢棄物處理、堆置場所，指示李姓、張姓男子載運鐵板、瀝青、廢棄車輛及其他種類之廢棄物至該處棄置掩埋，甚至還載運有害事業廢溶液40桶棄置，任由廢液滲入土地內，檢警查出現場掩埋、堆置廢棄物面積多達4萬8170.4平方公尺、掩埋廢棄物體積高達18萬2,184.287立方米，嚴重危害環境及國人健康。

▲桃園地檢署指揮保七總隊、大溪警分局查獲陳姓男子等3人，租用土地卻偷埋垃圾與事業廢棄物，現場開挖後掩埋高達18萬2,184.287立方米廢棄物。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署指揮保七總隊、大溪警分局查獲陳姓男子等3人，租用土地卻偷埋垃圾與事業廢棄物，現場開挖後掩埋高達18萬2,184.287立方米廢棄物。（圖／桃園地檢署提供）

檢警會同環保局於去年5月22日在現場查獲張姓男子載運廢棄物，並6月3、4日，由檢察官帶同專案團隊持法院核發搜索票搜索及調派機具開挖土地，查獲陳姓男子等3人犯行，阻止其繼續為牟私利破壞環境。

桃檢調查時，陳姓業者等3人否認犯行，且犯後態度惡劣，檢方偵結依違反廢棄物清理法等案件、竊佔土地等罪嫌起訴，並建請法院求處1年2月至4年10月不等徒刑，聲請沒收不法所得23億餘元。

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