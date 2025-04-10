　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沈慶京「為最後榮譽奮戰」不認罪　險被法官逐出法庭：指控欠憑據

▲▼北院114年4月10日下午2點30分提訊在押的沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

▲威京集團主席沈慶京涉京華城案仍在押，今（10日）到台北地院出庭不認罪，堅稱為人生最後榮譽奮戰。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

威京集團主席沈慶京涉犯京華城案仍在押，今（10日）到台北地院出庭不認罪，強調為人生最後榮譽奮戰，炮火四射批台北市前副市長林欽榮搞鬼、檢方卻「無法無天」不查對他有利證據，他要傳喚20多年前的北市都市發展局長張景森等證人自己問，法官一度制止他「請你停下來」、不然暫時逐出庭外，沈說「再一句就好」，法官變臉「任何話都不能講！」

沈慶京被起訴為京華城改建案容積率獎勵，涉行賄時任台北市長柯文哲1710萬元、現任台北市議員應曉薇5250萬元，沈歷次出庭不認罪，堅稱從商以來從不賄賂官員，柯P是好人沒跟他要過錢、他也沒給過，他贊助應曉薇選舉與做公益，並非貪污。

今庭訊重點為敲定檢辯雙方欲傳喚的20位證人名單，包括柯文哲、應曉薇等同案被告官商，以及檢方查扣柯隨身硬碟從中發現「工作簿」檔案記錄的多位金主，林欽榮也被檢方聲請傳喚，律師團還保留2位「真實身分待查」的證人。

沈慶京坐輪椅出庭，表示前幾天第7次因病發抖，「這次持續比較短，不到48小時」，今本可繼續在戒護病房住院，但昨天堅持出院，一定要出庭為人生最後榮譽奮戰，他年紀大、記性變差，但邏輯還很好，有些話必須當面告訴法官。

▲沈慶京抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈慶京歷次出庭均不認罪，並求法官准他交保治病。（資料照／記者林敬旻攝）

沈慶京說要單獨另傳3位證人，證明「我們是受害者，明明被政府官員坑了，卻變成行賄者」，第1位是威京集團前法務人員宋男，沈語出驚人說宋遭威脅利誘、如今不敢出面，但可證明林欽榮透過1名台大教授當白手套來索賄，檢方卻沒調查。

沈慶京批檢方黑白顛倒，希傳宋男讓法官了解檢方惡劣心態、無法無天。法官打斷沈說往事，沈說第2位要傳喚20多年前陳水扁當台北市長時的都發局長張景森，證明京華城允建樓地板面積12萬0284平方公尺，是當年就定下來「永久享有」。

沈慶京說林欽榮當年是張景森手下，很清楚此事，卻在京華城改建案，藉口都市委員會共識決，向都委們謊稱允建樓地板面積「只能用1次」，沈強調自己要的是維持當年承諾，根本不需要無意義的容獎，他本想聲傳也清楚此事的交通部前部長郭瑤琪，「可惜她過世了」。

第3位聲傳證人為威京集團旗下中華工程獨董葛樹人，沈慶京說檢方指控他要葛傳話柯文哲刪除訊息，但他自認僅跟葛聊到「柯P這個人不錯」，刪掉的訊息頂多是選舉、公益之類對話，沈強調「我願承受風險，代表我問心無愧」。

沈慶京意猶未盡，續批林欽榮搞鬼要錢，「說要告我怎還沒告」，並指柯文哲是老實人才相信林欽榮。法官喊卡，要沈「當庭指控，必須有憑有據」，檢方公訴團隊請法官制止沈繼續攻擊檢方。

法官要開口還想講的沈慶京「請你停下來」，表明若不服從訴訟指揮，會暫時將他逐到庭外，沈說「好，我停下來，再一句就好」，法官變臉「任何話都不能講！」沈嘟噥「什麼時候讓我講，我為什麼被剃光頭？我的皮膚病...」，律師連忙安撫他稍安勿躁。

之後審檢辯3方一陣言語交鋒，沈慶京揪住機會表示他單獨聲傳的3位證人，「我要自己問」。檢方認為這3人與案情關聯不高、沒必要傳喚，但請法官注意沈剛剛自承與葛樹人討論案情，且有刪除訊息的滅證情形。

沈慶京自認有能力詰問證人，法官表示若合議庭同意傳喚，「你跟律師講好就行，但違反詰問規則，會被異議喔！」且未必准他離題發問。

沈慶京讓步交給律師詰問，並求法官優先調查他的案情，他問心無愧，但他很需要交保治病，法官表明也想趕快審理，卻被本案不知凡幾的聲請狀纏住，「難道在押被告只有你嗎」，庭訊2.5小時結束，沈傍晚5點多還押台北看守所。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈慶京「為最後榮譽奮戰」不認罪　險被法官逐出法庭
大甲媽回鑾駐駕北斗奠安宮！萬人齊喊：進喔、進喔
125％關稅重捶中國！川普最新回應「不會等習近平讓步」
金賽綸被爆熱吻片…家屬怒打臉「和女友人在家中」
快訊／關稅衝擊！國民黨4項聲明曝　開放陸客、普發一萬提振內需

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沈慶京「為最後榮譽奮戰」不認罪　險被法官逐出法庭：指控欠憑據

大甲媽回鑾駐駕北斗奠安宮！萬人齊喊：進喔、進喔

快訊／桃園工人找到了！下水道檢修遭沖走　打撈上岸「已屍僵」

高雄40歲男遭丟包醫院亡！落跑2人被捕...竟擁2把「火併神器」

新北警勾搭黑道妻被打到跛腳！督察室證實確有曖昧…將追查嚴辦

開庭火爆實境曝！檢怒批沈慶京「胡說八道」　律師也開嗆法官

快訊／大雨沖走下水道工人！搜救8小時未找到　明鎖定熱點搜尋

性侵猥褻幼童重判28年8月！「惡魔教保員」毛畯珅今開接押庭

畫出安全新高度！基隆消防漫畫競賽開跑　5千獎金徵創意達人

鋼索未固定就拆大樓！中市府勒令公園路工地停工　裁罰2.7萬元

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

沈慶京「為最後榮譽奮戰」不認罪　險被法官逐出法庭：指控欠憑據

大甲媽回鑾駐駕北斗奠安宮！萬人齊喊：進喔、進喔

快訊／桃園工人找到了！下水道檢修遭沖走　打撈上岸「已屍僵」

高雄40歲男遭丟包醫院亡！落跑2人被捕...竟擁2把「火併神器」

新北警勾搭黑道妻被打到跛腳！督察室證實確有曖昧…將追查嚴辦

開庭火爆實境曝！檢怒批沈慶京「胡說八道」　律師也開嗆法官

快訊／大雨沖走下水道工人！搜救8小時未找到　明鎖定熱點搜尋

性侵猥褻幼童重判28年8月！「惡魔教保員」毛畯珅今開接押庭

畫出安全新高度！基隆消防漫畫競賽開跑　5千獎金徵創意達人

鋼索未固定就拆大樓！中市府勒令公園路工地停工　裁罰2.7萬元

藍邀討論關稅對策邱臣遠放鴿子？　朱立倫：各縣市意見都容納其中

台鹽志工隊響應世界地球日！　健走打掃與社區共護環保

羅伯派汀森《米奇17號》挑戰雙重人格　炸裂演技「靠動漫和韓影」

高宇杰超前長打破僵局　兄弟4比1擊退味全收下5連勝

資深藝人獻愛八里教養院　院生燦笑合唱〈快樂天堂〉

金秀賢公開聊天紀錄鑑定報告！　「9年前訊息同人機率僅8%」

美重稅掀全球市場重整　陳亭妃：台灣切入市場、重塑競爭地位開新機

雷米馬利克被笑「科技宅男」當不了殺手！　《復仇反擊戰》首波評論解禁

國民黨15縣市長共商關稅對策　謝國樑喊話朝野團結形成台灣共識

朝野應對關稅戰罷免踩煞車？　朱立倫：民眾清楚誰是為政黨之私

【泰格與雪兒】控制狂男友

社會熱門新聞

獨／速食店少女遭性侵亡　涉案人全身而退原因曝

超哥超派鐵拳揍爆Toyz　遭判刑6月

即／台中大樓鷹架嚴重前傾　道路封閉管制中

獨／夫慘被丟包醫院亡　妻睡醒接「死亡宣告」淚崩

蘆洲警搞上黑道大哥妻　被打到跛腳

即／疑大雨擋視線喪命！33歲男騎士撞橋墩死亡

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

莊機車行砂輪機鋸片斷裂　引爆氣瓶1人傷

創意私房驚見警察會員！60女受害…超變態偷拍手法曝

獨生女失蹤9年！DNA比對8年前已離世

即／陳怡君涉貪被關49天　士檢今聲請延押

績優警搞黑道大哥妻遭暴打　蘆洲分局糊弄回應

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

桃園工人找到了！打撈上岸「已屍僵」

更多熱門

相關新聞

開庭火爆實境曝！檢怒批沈慶京「胡說八道」

開庭火爆實境曝！檢怒批沈慶京「胡說八道」

台北地院審理威京集團主席沈慶京於京華城案，涉行賄時任台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇等案情，今（10日）開庭不僅檢察官批沈「胡說八道」引爆舌戰，法官提醒律師「謹言慎行」也被反嗆，更因律師說沈戒護住院被20公斤鐵鍊綁在床上，卻被疑有誇大之嫌，法官說重話「不是事實，就不能隨便指控國家機關公務員！」

台中員警開假單開庭　前偵查隊長道歉：我失職

台中員警開假單開庭　前偵查隊長道歉：我失職

京華城案應曉薇出庭　盼法官：早日還清白

京華城案應曉薇出庭　盼法官：早日還清白

京華城案柯文哲等3人抗告被駁回　北院今提訊應曉薇、沈慶京

京華城案柯文哲等3人抗告被駁回　北院今提訊應曉薇、沈慶京

高院駁回柯抗告　民眾黨：濫權濫押

高院駁回柯抗告　民眾黨：濫權濫押

關鍵字：

京華城容積率柯文哲貪污行賄戒護就醫

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

獨／速食店少女遭性侵亡　涉案人全身而退原因曝

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

他周二說要存千張1檔股「今天大漲近20%」

超哥超派鐵拳揍爆Toyz　遭判刑6月

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

「越老越富」星座Top 3

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

因應關稅衝擊　卓榮泰拍板延長繳稅期限

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

即／台中大樓鷹架嚴重前傾　道路封閉管制中

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面