沈慶京「為最後榮譽奮戰」不認罪　險被法官逐出法庭：指控欠憑據

▲威京集團主席沈慶京涉京華城案仍在押，今（10日）到台北地院出庭不認罪，堅稱為人生最後榮譽奮戰。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

威京集團主席沈慶京涉犯京華城案仍在押，今（10日）到台北地院出庭不認罪，強調為人生最後榮譽奮戰，炮火四射批台北市前副市長林欽榮搞鬼、檢方卻「無法無天」不查對他有利證據，他要傳喚20多年前的北市都市發展局長張景森等證人自己問，法官一度制止他「請你停下來」、不然暫時逐出庭外，沈說「再一句就好」，法官變臉「任何話都不能講！」

沈慶京被起訴為京華城改建案容積率獎勵，涉行賄時任台北市長柯文哲1710萬元、現任台北市議員應曉薇5250萬元，沈歷次出庭不認罪，堅稱從商以來從不賄賂官員，柯P是好人沒跟他要過錢、他也沒給過，他贊助應曉薇選舉與做公益，並非貪污。

今庭訊重點為敲定檢辯雙方欲傳喚的20位證人名單，包括柯文哲、應曉薇等同案被告官商，以及檢方查扣柯隨身硬碟從中發現「工作簿」檔案記錄的多位金主，林欽榮也被檢方聲請傳喚，律師團還保留2位「真實身分待查」的證人。

沈慶京坐輪椅出庭，表示前幾天第7次因病發抖，「這次持續比較短，不到48小時」，今本可繼續在戒護病房住院，但昨天堅持出院，一定要出庭為人生最後榮譽奮戰，他年紀大、記性變差，但邏輯還很好，有些話必須當面告訴法官。

▲沈慶京歷次出庭均不認罪，並求法官准他交保治病。（資料照／記者林敬旻攝）

沈慶京說要單獨另傳3位證人，證明「我們是受害者，明明被政府官員坑了，卻變成行賄者」，第1位是威京集團前法務人員宋男，沈語出驚人說宋遭威脅利誘、如今不敢出面，但可證明林欽榮透過1名台大教授當白手套來索賄，檢方卻沒調查。

沈慶京批檢方黑白顛倒，希傳宋男讓法官了解檢方惡劣心態、無法無天。法官打斷沈說往事，沈說第2位要傳喚20多年前陳水扁當台北市長時的都發局長張景森，證明京華城允建樓地板面積12萬0284平方公尺，是當年就定下來「永久享有」。

沈慶京說林欽榮當年是張景森手下，很清楚此事，卻在京華城改建案，藉口都市委員會共識決，向都委們謊稱允建樓地板面積「只能用1次」，沈強調自己要的是維持當年承諾，根本不需要無意義的容獎，他本想聲傳也清楚此事的交通部前部長郭瑤琪，「可惜她過世了」。

第3位聲傳證人為威京集團旗下中華工程獨董葛樹人，沈慶京說檢方指控他要葛傳話柯文哲刪除訊息，但他自認僅跟葛聊到「柯P這個人不錯」，刪掉的訊息頂多是選舉、公益之類對話，沈強調「我願承受風險，代表我問心無愧」。

沈慶京意猶未盡，續批林欽榮搞鬼要錢，「說要告我怎還沒告」，並指柯文哲是老實人才相信林欽榮。法官喊卡，要沈「當庭指控，必須有憑有據」，檢方公訴團隊請法官制止沈繼續攻擊檢方。

法官要開口還想講的沈慶京「請你停下來」，表明若不服從訴訟指揮，會暫時將他逐到庭外，沈說「好，我停下來，再一句就好」，法官變臉「任何話都不能講！」沈嘟噥「什麼時候讓我講，我為什麼被剃光頭？我的皮膚病...」，律師連忙安撫他稍安勿躁。

之後審檢辯3方一陣言語交鋒，沈慶京揪住機會表示他單獨聲傳的3位證人，「我要自己問」。檢方認為這3人與案情關聯不高、沒必要傳喚，但請法官注意沈剛剛自承與葛樹人討論案情，且有刪除訊息的滅證情形。

沈慶京自認有能力詰問證人，法官表示若合議庭同意傳喚，「你跟律師講好就行，但違反詰問規則，會被異議喔！」且未必准他離題發問。

沈慶京讓步交給律師詰問，並求法官優先調查他的案情，他問心無愧，但他很需要交保治病，法官表明也想趕快審理，卻被本案不知凡幾的聲請狀纏住，「難道在押被告只有你嗎」，庭訊2.5小時結束，沈傍晚5點多還押台北看守所。