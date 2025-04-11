【廣編】日本健康趨勢「腸活」　你其實也正在進行

▲大正製藥在台推出腸活大使「好菌將」。

圖、文／大正製藥提供

每年的4月7日為「腸活日」，這一健康理念源自日本，提倡透過改善飲食習慣、日常規律運動等方式來維持腸道環境，進而增強免疫力、促進新陳代謝。

根據大正製藥針對全台灣25到59歲民眾進行網路調查，共計700人參與。結果顯示，99.6%的國人認同腸道健康與整體身體狀況有關，近七成民眾為了提升免疫力（68.4%）以及改善便秘（67%），積極採取各種方式來維持腸道健康。其中，服用益生菌（82.9%）、經常喝水（78.4%）及攝取纖維（67.1%）是最受青睞的三大方法。事實上，選擇合適的益生菌，有助於日常腸活與腸道健康維持。

為響應國人對腸道健康的關注，大正製藥於2025年在台首度推出腸活大使「好菌將」，作為品牌吉祥物。其命名象徵補充好菌、維持腸道健康的重要性，提醒大家每日補充好菌。「好菌將」預計於4月到6月，以大型人偶方式展開全台巡迴，期望帶給民眾更多對於「腸活」的認識和重視。

此外，大正製藥也攜手相關產業，與台北市藥師公會合作，規劃腸活相關之藥師線上學分課程，更與連鎖藥局大樹、杏一、新高橋等線下通路合作期間限定活動，期望讓「腸活」概念深入人心。

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