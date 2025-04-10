京華城案應曉薇「雙手合十」出庭　謝沈慶京捐款：盼法官還清白

▲因於京華城案涉嫌收賄仍在押的台北市議員應曉薇，今（10日）出庭依舊不認罪，圖為她先前對著媒體鏡頭雙手合十。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議員應曉薇被控於京華城案，涉違背職務收受威京集團主席沈慶京5250萬元賄賂，利用議員職權施壓關說公務員護航，並透過自己創立的5個協會洗錢，她不服被延長羈押禁見、提起抗告，昨（9日）剛被高院駁回確定，今被押解到台北地院出庭，她依舊不認罪，還再度公開感謝沈「對社會的關心、他的捐款」。

今為應曉薇第3度出庭進行準備程序，庭訊主要進行傳喚哪些證人、調取哪些證據等程序事項，相當瑣碎。應曉薇全程交給律師發言，僅在最後表示已被羈押200多天，「但我堅持要說的是，我沒有施壓、我沒有關說，我更沒有請託任何人幫助京華城，我也沒有可以違背職務的權力」。

▲應曉薇（紅圈處）剛被高院駁回不服延長羈押禁見的抗告確定，今（10日）被押解到台北地院開庭 。（圖／記者黃克翔攝）

應曉薇懇求法官「希望早一天，能還我清白」，並強調再次公開感謝沈慶京「對社會的關心，謝謝他的捐款，這些捐款跟我沒有關係，但是我謝謝他」。應曉薇前2次出庭，均表示沈給她的捐款「都是公益性，都是正當的，不是行賄」，她身為民代，做的事，都是正確的，她認同沈說的「堅持做對的事」，「戰士就是要戰死在沙場上！」

檢辯雙方今敲定共傳喚15位證人，包含同案被告柯文哲、沈慶京、彭振聲，以及沒被起訴的王尊侃等人，由於其他共同被告會參與詰問同1證人，若各自發問半小時到2小時，單1證人可能就要花掉一整天，法官希望被告與律師問重點、1天就問完同1位證人，以免夜長夢多、導致證人後續證詞出現變化，預定的庭期也可能不夠用。

至於應曉薇聲請傳喚自己哥哥、助理和裝潢廠商共5人，要證明本案起訴金額有些是合法來源，檢方認為無必要，法官也覺得聲請理由與案情欠缺關聯，強調不懷疑應曉薇有其他來源收入，但證人若到場說了幾小時無關緊要的內容，不能濃縮聚焦，很浪費時間。

不過法官沒把話說死，表示會交給合議庭評議是否准許傳喚這5名證人，庭訊僅約70分鐘就結束，是北院審理京華城案至今，節奏最快的1次。應曉薇開完庭等候還押，她與柯文哲、沈慶京不服被裁定從本月（4月）2日起延長羈押禁見2個月，各提起抗告，高院昨駁回3人抗告確定，北院今下午2點30分將提訊沈續行準備程序。