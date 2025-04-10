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開庭火爆實境曝！檢怒批沈慶京「胡說八道」　律師也開嗆法官

▲▼北院114年4月10日下午2點30分提訊在押的沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

▲威京集團主席沈慶京因涉京華城案仍在押，今（10日）到台北地院出庭不認罪，批檢方反被檢方指責「胡說八道」，引發舌戰。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理威京集團主席沈慶京於京華城案，涉行賄時任台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇等案情，今（10日）開庭不僅檢察官批沈「胡說八道」引爆舌戰，法官提醒律師「謹言慎行」也被反嗆，更因律師說沈戒護住院被20公斤鐵鍊綁在床上，卻被疑有誇大之嫌，法官說重話「不是事實，就不能隨便指控國家機關公務員！」

今庭訊第1個引爆點，是律師團主張去年（2024年）12月13日，北檢起訴前最後1次提訊沈慶京，但筆錄沒有沈的簽名，因此不能當成證據。檢方表示沈和在場3位辯護律師拒絕簽名、筆錄已依法附記拒簽事由，合乎法定程序、仍可當成證據，若有需要，可當庭勘驗該次偵訊光碟。

當時在場的沈慶京3位辯護律師已換2人，僅剩徐履冰留任，他解釋偵辦檢察官在筆錄記載沈的回答時，多次以括號註記沈的表情、心情與眼神等「非常主觀的看法」，3位律師當場要求檢察官應刪除紀錄自身觀察，以免影響法官心證，檢察官拒絕刪除，所以律師和沈拒簽筆錄。

法官問徐履冰除了檢察官括號註記內容，有無核對筆錄記載沈慶京陳述是否正確，律師團不是應該會核對當事人的筆錄記載嗎？徐說「因為拒簽，就沒有核對」。

沈慶京插話說那天「是我特別敏感，我發現的」，沈說檢察官拒絕他的要求，「文件一收就走，不理我們」，他印象很深刻。

▲沈慶京抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈慶京歷次出庭都請求交保。（資料照／記者林敬旻攝）

公訴檢察官姜長志大聲抗議「這是胡說八道！檢方等等會說明」，沈慶京看著姜說「你那時在場嗎？你在場嗎？你怎麼說我胡說八道！」律師團也反擊姜「檢察官為何打斷當事人陳述！」

法官喊停、要檢辯別吵架。姜長志說當時沈慶京應訊，不斷表達身體狀況不好，偵辦檢察官因而一邊訊問、一邊注意沈的反應，註記做為日後法官審酌延押等強制處分參考。姜說律師已證明筆錄用括號區別沈的陳述跟檢察官的觀察，「什麼是回答、什麼是註記，毫無混淆」。

姜長志強調被告可要求檢方據實記錄應訊內容，「但不可要求檢察官刪除提問與註記」。沈慶京的律師廖威智主張依法筆錄「只能」記載受訊問人的陳述，註記應訊表情已違法。

法官狐疑律師所稱「只能」的法律依據，要律師具狀補陳。廖威智稍後認為應優先訊問在押被告聲請傳喚的證人，但合議庭排定先審理非在押被告張志澄聲傳的證人，似有不妥，請法官考量沈慶京年紀最大、身體最差，希先問完沈所傳證人、以利聲請交保。

法官沉默半响，表示張志澄最先完成準備程序、因此先審理，提醒律師「也可考量謹言慎行」，廖威智不甘示弱，回嗆「只是提醒法官考量，這跟謹言慎行有什麼關係」，法官淡淡表示「謝謝建議」。

庭內氣氛頓時彷彿下降好幾度，沈慶京的律師蘇振文說仍被羈押禁見的沈，日前又因病戒護住院，卻被重達20公斤鐵鍊把手腳綁在床上，「這是非人道待遇，是凌虐人犯，是羞辱、凌辱」，沈不是殺人放火，請法官發函台北看守所慎用戒具，以維護人權。

法官顯得很重視，公訴檢察官廖彥鈞立刻澄清法定戒具「腳鐐2公斤、手銬半公斤」，看守所如何找出重達20公斤的戒具，律師「空言泛稱」。蘇振文強調「我親手拉起鐵鍊」，重點不是鐵鍊有多重，而是年邁體弱的沈慶京住院被鏈在病床上，建議不必使用手銬腳鐐，用布質材料綁著就行。

法官立刻打斷，強調不是挑律師的語病，而是「你剛剛沒說是自己的感受」，乍聽使用20公斤重的鐵鍊真的很訝異，經檢方解說，才曉得律師過於武斷，「如果覺得很重，就說很重」。法官並強調「不是事實，就不能隨便指控國家機關公務員！」

姜長志建請法官提醒律師在公開法庭，應謹慎發言，不然誇張情節經媒體報導，會傷害司法公正審判，姜強調檢方與監所很關注沈慶京的健康，沈因有逃亡勾串之虞被羈押禁見，監所是依法使用戒具、一視同仁。

徐履冰解圍說他也看到那條鐵鍊、「很長很粗蠻沉重」，沈慶京被綁住「連翻身都有困難」，但戒護病房有門禁，建議為沈慶京佩戴1個手銬就能防逃。法官告訴沈「監所應該不是針對你，可能另有其他具危險性的被告」，會函詢北所有無裁量使用戒具的權限，不然其他人犯會質疑「為何他不用，我就要」。

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