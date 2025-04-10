鋼索未固定就拆大樓！中市府勒令公園路工地停工　裁罰2.7萬元

▲台中市中區公園路一處私人建案拆除工程，施工架今（10）日中午發生變形傾斜，且方向朝向大馬路。（圖／都發局提供）



記者游瓊華／台中報導

離譜施工！台中市中區公園路一處私人建案拆除工程，施工架今（10）日中午發生變形傾斜，且方向朝向大馬路，所幸無造成人員傷亡，警方緊急封閉公園路雙向交通。台中市都發局長李正偉表示，施工單位未按照計畫書建議，鋼索未固定好樓板、柱子就進行拆除，依法勒令停工，並開罰2萬7000元，若未依限改善，將連續處罰；另外也要求，施工單位今晚就須完成防護措施，兩天內完成整體搶險改善，確保民眾安全。

▲中市府勒令工地停工，並且裁罰2.7萬元。（圖／都發局提供）



李正偉表示，市府獲報後立即派員會同台中市結構工程技師公會理事長許庭偉，和台中市土木技師公會副理事長羅智仲和相關技師到場，依照建築法第58條勒令停工改善，並要求工地須先做好緊急防護措施，將已傾倒的施工架，以鋼索先行加固拉住，部分因拆除傾倒的結構物，亦應以鋼索拉回至樓板安全範圍，緊急搶險後，後續尚須依規經專業工會施工諮詢後，才能再申請復工。

李正偉指出，該建案原為敬華大飯店、福泰桔子商務旅館，現在正進行危老重建工程，目前要拆除地下2樓到地上8樓，由於舊有結構是用懸臂樑方式處理，工地應依照施工計畫書，用鋼索拉柱樓板並固定，但疑似強度不足，或是還沒固定完成，工地就進行拆除作業，才會造成鷹架向外突出。

都發局說明，該建案領有中市113中都建字第672號建造執照，為地上27樓、地下5樓新建工程，起造人英倫開發建設股份有限公司、承造人立穩營造股份有限公司、監造人為陳世榮建築師事務所，目前進度為辦理建築物拆除作業，預計拆除地上8層，地下2層建築物。