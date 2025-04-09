高雄某科大狼師性騷猥褻女學生被起訴　校方決議持續停聘

▲高雄某科大一名狼師涉嫌性騷20名女學生。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一所科技大學爆校園性騷，一名外語系講師利用權勢長期性騷擾，不僅對女大生熊抱、揉胸、撫摸身體，連女教授也難逃狼爪。檢警調查後，發現受害女大生多達近20人，已於2日對該名講師提起公訴。校方今(9日)表示，教評會決議持續停聘該名教師，待性平會做最後處置。

事件起因為一名女大生在今年1月於社群平台揭露，她應教授要求到他辦公室，沒想到一進門，教授就關門，不僅摸她的頭，還抬起她的下巴，用雙手揉她的臉。她告訴教授要趕火車，想趕快離開，卻遭教授阻攔，甚至把她的身體轉成背對著他，雙手從脖子經過抱著她，讓她感到很噁心。

女大生逃離研究室後，她情緒崩潰並向老師告知此事，並將遭遇告知朋友後，陸續接獲多名學生表示曾遭該教授性騷擾，甚至連女教授也有類似經驗。

檢警組成專案小組介入調查後，於1月24日火速向法院聲請羈押並限制該名講師出境、出海，雖經法院裁定以5萬元交保，但檢方持續密集清查被害人並訊問相關證人。檢方痛斥，該名講師的行為已嚴重敗壞師德，且至今仍矢口否認犯行，飾詞狡辯、犯後態度惡劣，2日已對他提起公訴，並建請法院從重量刑。

▲狼師至今仍否認犯行，檢方痛斥態度惡劣。（圖／取自免費圖庫Pexels）



校方今日表示，此案是今年初本校女同學於社群平台發文爆料後爆發，當日本校即依法啟動校內調查及性平程序，當時教評會決議停聘3個月，但目前該教師持續被停聘中，等待性平會做成最後處置。校方強調，校方嚴肅看待性平案件，將持續加強性平宣導工作，鼓勵受害者勇於提出申訴、保護自身權益。

起訴書指出，該名講師明知他所任教系所的A女、B女、C女、F女等4名女學生均選修他的課程，處於因教育關係受其扶助、照護的權勢關係之下，竟多次對女學生伸狼爪。包括藉故將女學生叫到研究室後，正面環抱緊貼、從後方環抱並抓胸、撫摸頭部臉頰、甚至以身體磨蹭等猥褻行為，次數多達4次。

此外，該名講師還被指控在校園廣場、教室等公共場所，對多名女學生進行搭肩、撫摸背部、頭部、臀部、臉部、肩膀、腰部等性騷擾行為。受害女學生們因驚嚇，且顧慮有選修講師開設課程，多半敢怒不敢言，未能及時反抗，經清查後，發現被害人數將近20人。