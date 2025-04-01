夫入獄留毒品！新手媽拿來賣　警破分裝廠...抄360萬煙彈安毒

記者陳以昇／新北報導

新北市永和警分局日前接獲線報，鎖定遭毒品通緝的36歲巫姓女子與38歲楊姓男子，在中和區住處設毒品分裝場，並在網路上販售二級毒品「喪屍煙彈」及安非他命。經警方跟監蒐證，3月底持拘票將2人逮捕，並在住處搜出大批依托咪酯粉末原料、電子煙原油、注油器等證物，黑市價值逾360萬元，警方持續追查幕後毒品供應來源。

▲警方逮捕遭毒品通緝的巫姓女子（紅衣） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，巫女的丈夫因涉毒品案2月初入監服刑，家中留有大量毒品，巫女因剛生下男嬰且無穩定收入，便與楊男合作，負責分裝、運輸毒品，並透過網路販售，客群多為老客戶轉介，短短2個月獲利約70萬元。

▼警方在巫女住家搜出依托咪酯粉末原料，及煙彈、安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方發現，巫女2024年12月遭台北地檢署發布通緝後，持續流竄各地，近期出沒新北市中和區。警方專案小組蒐證，見時機成熟後，持拘票、搜索票在中和景安路逮捕巫女與楊男，在巫女住處搜出151公克依托咪酯粉狀原料、3瓶電子煙原油、成品喪屍煙彈、安非他命13公克及相關製毒設備，2人訊後依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

警方表示，喪屍煙彈黑市價格因查緝力度增加，已從每顆1500元飆漲至3000元，本次查獲的原料估計可製作1200顆，總市值逾360萬元。警方將持續追查毒品來源及幕後集團。