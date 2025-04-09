台中市府遠赴西班牙拓展外交　與玻利維亞交流合作再升級

▲台中市副市長鄭照新與瑞典代表團交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台中市副市長鄭照新受邀代表市長盧秀燕出席4月1至4日於西班牙賽維亞（Seville, Spain）舉行的「2025 城市與地方政府聯合會執行局委員會議」，鄭照新在會中向 200 多位會員城市與協會代表介紹市長盧秀燕是台灣六都中唯一女性市長，並分享台中市在性別平權上的努力，受到與會者熱烈迴響。

此行，市府代表團同時參加「第6屆地方經濟發展世界論壇」，與超過 2500 位來自全球 100 多個國家與會者分享市政經驗與交流；會議期間另與玻利維亞市政協會聯盟（FAM-BOLIVIA）主席 Dr. Flavio E. Merio Maydana 簽署合作交流意向書草約，期望未來進一步實質交流，成功拓展城市外交新領域。

市府秘書處指出，副市長鄭照新於會議期間，除和來自世界各地的與會者進行市政經驗交流外，更在玻利維亞市政協會聯盟（FAM-BOLIVIA）多位與會市長見證下，與聯盟主席 Dr. Flavio E. Merio Maydana 簽署合作交流意向書草約，待雙方返國完備合約內容，再正式簽約，雙方並相互邀訪，期望未來有更進一步多元實質交流與合作，朝締結姊妹城市關係努力，共創永續願景。

▲副市長鄭照新於2025城市與地方政府聯合會執行局委員會議發言。（圖／記者游瓊華翻攝）



秘書處提到，正式簽約後將是市府首次與國外市政協會聯盟簽署合作交流意向書，等同與該聯盟轄下城市同時建立連結關係，而非僅對單一城市，對於城市友好關係結盟更具加乘效益，也為台中城市外交再寫新頁。

市府代表團說明，此次UCLG執委會議以「地方和區域政府所扮演之發展引擎角色」為題，配合「第6屆地方經濟發展世界論壇」同時召開，論壇另聚焦此屆主題「正義轉型、發展籌資及領土解決方案」，4天議程透過主題演講、案例分享、政策對話及工作坊等，探討並開發地方經濟發展的潛力，以共同因應全球挑戰及實踐聯合國永續發展目標。

市府代表團指出，為呼應論壇主題，主辦單位亦安排了重要的文化議程，讓與會者有機會瞭解安達盧西亞當地經濟發展的具體經驗，包括Huelva 省自然保護區和促進綠色就業的措施、 Huelva 循環經濟和固體廢物管理經驗、世界遺產城市 Córdoba 的文化遺產和永續旅遊典範、賽維亞歷史中心的大教堂、皇家煙草工廠等。這些活動建立了知識、文化和土地間的緊密連結，展現文化遺產在永續旅遊和地方經濟發展中的重要性，是此次論壇重要的體驗。

秘書處表示，總部設於西班牙巴塞隆納的「城市與地方政府聯合會」（United Cities and Local Governments, UCLG）是世界最大的地方政府組織，是台中市參與的重要國際組織之一，該組織共分 8 大分會及 1 區域論壇，台灣會員城市隸屬亞太分會（UCLG ASPAC）及大都會分會（Metropolis）；市府自2004年該組織成立即加入成為會員，目前為2022-2026年 UCLG 世界理事及執行局委員，亦為台灣唯一一席執委；此次會議台中市是台灣唯一派員與會城市，市府期藉由參加此次會議，持續積極參與國際事務，活躍於國際舞台。

▲鄭照新與玻利維亞市政協會聯盟-fam-bolivia-主席-dr-flavio-e-merio-maydana簽署合作交流意向書草約。（圖／記者游瓊華翻攝）