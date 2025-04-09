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大陸 大陸焦點 特派現場

港前特首梁振英失愛女　臉書發文：走得很突然...可以排除自殺

▲梁齊昕生日時與父母合照。（圖／翻攝IG）

▲梁齊昕生日時與父母合照。（圖／翻攝IG）

文／香港01

大陸全國政協副主席、前特首梁振英的次女梁齊昕，昨（8）日晚上被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內昏迷，經救護員檢驗證實已告不治，得年33歲。梁振英於其Facebook帳號內發帖稱，「齊昕走了，走得很突然...。」

▲次女梁齊昕離世，大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英於臉書發文。（圖／翻攝臉書）

▲次女梁齊昕離世，大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英於臉書發文。（圖／翻攝臉書）

梁振英於清晨5時左右，在其Facebook帳號上證實齊昕離世。他在貼文中寫道，「齊昕走了，走得很突然，沒有留下隻言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

▲港警前往梁齊昕離世公寓採證。（圖／香港01）

▲港警前往梁齊昕離世公寓採證。（圖／香港01，下同）

警方稱，4月8日晚上10時40分，愛德街1號的職員報案，指33歲姓梁女住戶，懷疑於上址一單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女事主倒臥在床上，於現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定，案件列「屍體發現」跟進。

今（9）日凌晨1時許，梁振英由警方便衣人員陪同下步入公寓。至凌晨2時45分左右，兩名法醫人員進入公寓，相信為死者遺體進行初步檢驗。清晨5時許仵工到達現場，將梁女的遺體舁（讀音：如）送殮房。

梁齊昕生於1991年9月11日，是香港第四屆行政長官、現任全國政協副主席梁振英次女，曾經入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系，但讀到2013年6月時選擇休學，返港後因出位言行，引來各界關注。

2015年11月1日凌晨，梁齊昕趁萬聖節在中環蘭桂坊偕同友人消遣，懷疑情緒失控，和的士（計程車）司機發生口角，其母親梁唐青儀聞訊趕至，卻被梁齊昕掌摑，最終梁齊昕和友人離開。

▲港警前往梁齊昕離世公寓採證。（圖／香港01）

2016年12月9日，梁振英宣佈因家庭原因，放棄爭取連任，當時梁振英透露，女兒梁齊昕留院兩個多月，每晚探望陪伴個多小時，因感到吃力而決定放棄競逐連任，有傳梁齊昕在沙田威爾斯親王醫院私家房留醫，由精神科專科醫生負責治療。

梁齊昕素來在社交媒體表現活躍，最後一則instagram貼文於上（3）月6日發出，以黑底白字寫上「Really really really really sick. And I'm rarely sick. Will revert back in 3-5 business days. Apologies」（真的、真的、真的、真的很病。我很少生病。我將在3至5個工作天內恢復。就此致歉）」。

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【本文獲《香港01》授權轉載。】

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