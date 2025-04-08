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桃園人注意！平鎮等5區4／14將停水18小時　近10萬戶受影響

▲桃園市政府經發局指出，配合龍潭給水廠四合一工程施工，訂於4/14上午8時許施工，包括平鎮、龍潭、大溪與復興5區97,199戶將停水18小時，籲請用戶提前儲水備用。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府經發局指出，配合龍潭給水廠四合一工程施工，訂於4/14上午8時許施工，包括平鎮等5區97,199戶將停水18小時，籲請用戶提前儲水備用。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府經發局今（8）日指出，配合台灣自來水公司高壓場站停電檢驗併改善供電系統及場內供水設備韌性，辦理「龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗」等四合一工程公告暫停供水，停水範圍包括平鎮、龍潭、大溪、八德與復興5區，停水戶數約97,199戶，籲請用戶儲水備用。

市府經發局表示，本次施工時間預計於4月14日上午8時起至4月15日凌晨2時止共計18小時施工停水，籲請用水戶預先儲水備用，為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，停水影響範圍如下：

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龍潭區：高平里、黃唐里、八德里、三水里、九龍里、高原里、三林里、上林里、大平里、佳安里、聖德里、龍星里、龍祥里、永興里、中正里、中興里、龍潭里、上華里、烏樹林里、建林里、三和里、祥和里、百年里、武漢里、富林里、中山里、凌雲里、北興里、渴望里、東興里、烏林里、三坑里。

大溪區：一心里、瑞源里、復興里、永福里、南興里、中新里、興和里、一德里、仁善里、仁美里、仁文里、光明里、美華里、田心里、三元里、福安里、仁義里、新峰里、仁和里、僑愛里、義和里、月眉里、員林里、仁愛里、福仁里、仁武里、康安里、瑞興里。

復興區：三民里。

八德區：瑞興里、福元里、瑞德里、瑞發里、福德里、興仁里、福興里、興中里、瑞豐里。

平鎮區：湧光里、湧安里、新安里太平東（西）路、洪圳路、平東路41、61、239巷、東光路、星友街、龍南路654與666巷、平等路（平東路至東光路）。東勢里金陵路五至七段、洪圳路、太平東（西）路、東龍街、龍祥路單號側、廟前路、金龍路、金雞湖路、快速路一段、快速路二段125 巷、福龍路一段、東豐路、三興路東勢段5至18號、建安里平東路573、659、679巷與龍祥路雙號側、福林里東豐路（金陵路五段至長安橋）、福龍路一段，停水戶數約97,199戶。

經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理。
一、停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
二、停水期間：
(一)停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
(二)如未關閉抽水機電源：
1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。
2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
(三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
(四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線：「1910」，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢：https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。

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