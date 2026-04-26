呂禮詩嗨喊「解放軍準備好了」　退輔會痛斥：背叛國家！支持修法

▲台灣海軍前艦長呂禮詩。（資料照／記者任以芳攝）



記者陶本和／台北報導

海軍退役少校、前艦長呂禮詩近日赴中登艦參觀，接受中媒採訪時，不僅極盡吹捧中國解放軍，還高喊，「解放軍海軍準備好了！」引發議論。對此，退輔會26日表示，呂員服役期間受國家培育並歷練重要職務，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，其言行背叛國家、國軍及國人，本會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。

退輔會表示，軍人的核心職責在於「保國衛民」，確保「忠於國家、忠於人民、國家安全」的初衷，並具備「國家、責任、榮譽」的信念，退役後仍應支持國家及國軍，共同守護國家安全。

退輔會強調，呂員服役期間受國家培育並歷練重要職務，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，其言行背叛國家、國軍及國人，予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。

退輔會表示，絕大多數退除役官兵均能秉持堅定愛國信念、確保國家安全的初衷，將持續分區辦理愛國教育座談，呼籲退伍袍澤勿信敵人統戰伎倆，謹言慎行，並支持強化國防建軍，成為國家安全最堅實的後盾。

事實上，這不是呂禮詩首次有類似言論，他前年就在中國珠海航展大讚中共軍武，甚至哽咽表示「希望讓台灣人知道我們中國有多強」。當時綠營就提出修法「呂禮詩條款」，將「兩岸人民關係條例」適用對象擴大至，「少校以上且領有終身俸人員」，退役校官若損國家尊嚴可砍退俸，但該修法遭藍營杯葛擱置至今。