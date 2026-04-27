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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

贊同國民黨鞭刑公投？　民進黨團：看似有哏但要非常謹慎

▲▼民進黨團幹事長莊瑞雄議場前受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委洪孟楷領銜提出「鞭刑公投」案，要將性侵案、虐童案、高額詐欺案納入；傳出民眾黨也有意推行「安樂死公投」，被解讀為要衝高年底選舉投票率。針對「鞭刑公投」，民進黨團幹事長莊瑞雄今（27日）表示，「看起來是很有哏，但是提案的政黨其實也要非常謹慎」，否則只是單純民粹跟討好；安樂死部分，莊瑞雄則說，民進黨採開放態度，但相關法制面也應該好好跟社會對話。

針對藍擬提「鞭刑公投」案，民進黨團幹事長莊瑞雄今（27日）表示，這是很嚴肅的問題，民進黨一直在想，這是很殘酷的刑罰。隨著全世界法治的進步，很多國家看待此議題時，很多不合理或嚴酷、殘害人身的法律制度設計，其實慢慢被揚棄掉。

莊瑞雄認為，現在挑幾個老百姓比較討厭的來鞭刑，也沒有邏輯，販毒、強盜民眾也很討厭，專挑這部分鞭刑沒有邏輯，只是單純民粹跟討好。刑事制度的變革，必須講出一整套跟法治面看為何要這樣做改變，邏輯要講得通，「看起來是很有哏，但是提案的政黨其實也要非常謹慎」。

安樂死部分，莊瑞雄說，過去討論的幾十年，台灣社會有正反不同看法，有些涉及到道德，有些涉及到整個人性面，這些是非常好的議題，討論了幾十年，繼續再來討論或者立法院來做決定，「民主進步黨採開放的一個態度」。

莊瑞雄認為，但相關法制面也應該好好跟社會對話，畢竟這是一個長期以來爭論不休的議題，是不是要馬上去做決定？要尋求更多社會共識。

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