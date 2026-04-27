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與內政部不同調　游盈隆：用國籍法處理中配參政牽強有爭議

▲▼ 新任主委游盈隆舉行中選會新任委員交接典禮會後記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

▲中選會新任主委游盈隆。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包含新任主委游盈隆以及委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今（27日）舉行主委交接典禮及上任記者會，由行政院秘書長張惇涵代表當監交人。游盈隆表示，中選會正面臨六大挑戰。例如李貞秀案，絕對不是最後一個案例，未來類似案例將層出不窮。現階段用國籍法處理中配參政權問題，實數牽強，且具高度爭議性。

游盈隆表示，這段時間深刻感受中選會不是單純選務機關而已，事實上正面臨六大挑戰。第一，公投綁大選，立法院去年11月21日三讀通過修正案，正式恢復公投綁大選，國內主流民意樂見恢復公投綁大選，但也有不少人擔心干擾選務進行，而台灣從2004年至今，已有4次公投綁大選，累積不少寶貴經驗，未來如何在公投綁大選制度安排下順利成功辦好選務，是無可迴避的挑戰 。

第二，不在籍投票。游盈隆指出，過去十多年來呼聲此起彼落，社會咸認實施不在籍投票有合理性必要性，隨著台灣各類選舉整併，形成每隔兩年舉行一次選舉規定，每次選舉至少包含兩種以上不同類型選舉，跟過去有極大不同。當選舉體系發生根本性改變，社會期待持續升高，造成朝野政黨意見紛歧，「我個人肯定不在籍投票是進步思維」，未來如何經由廣泛深入理性討論形成共識，落實在人民政治生活裡面，是另一個巨大挑戰。

第三，適當處理立法院所提的公投案。游盈隆表示，中選會去年5月否決立法院所通過反廢死公投案，同時通過核三延役公投案，有的通過有的沒通過，類似準馬歇爾時刻。1803年美國第三任首席大長官約翰·馬歇爾在馬伯利訴麥迪遜案裡面，建立美國三權分立聯邦憲法體制。

游盈隆說，去年5月中選會做出立法院所提公投案，不是憲法層級修憲案或領土變更案， 引起軒然大波，在野黨到今天為止還沒吞下這口氣，但是中選會是獨立機關，主管選舉罷免公投相關事務，也是公投法主管機關，有無權利否決立法院所提公投案，目前是一個具有高度張力開放性問題，未來如何妥善處理立院所提公投案，而避免中選會成為橡皮圖章，儼然是一個嚴峻挑戰。

第四，中配參政權爭議。游盈隆表示，隨著李貞秀被民眾黨開除黨籍失去立委身分後，相關爭議逐漸平息，但李貞秀案絕對不是最後一個案例，未來類似案例將層出不窮，除非我國憲法與相關法律做出妥適周延的因應，而這需要政府與國會共同努力，從根本上找手，才能獲得妥適的解決。

游盈隆認為，畢竟兩岸關係有其特殊性，現階段用國籍法處理中配參政權問題，實數牽強，且具高度爭議性，李貞秀案凸顯我國當前憲法與法律體系仍然有不完備之處，這也是未來非常重大挑戰。

第五，AI與網路時代深偽訊息影響選情問題。游盈隆表示，這是全球民主國家面對難題，美英歐盟韓國加拿大澳大利亞等國如臨大敵，摸索有效反制手段與方法，台灣自然也不例外，即將到來2026台灣九合一地方選舉，如何有效因應防不慎防、傷害選舉公平性，絕對是不可忽視問題。

第六，中國介選問題。游盈隆說，最早是1996年台灣總統大選，中國公然發射飛彈文攻武嚇，軍事危機試圖影響選舉，此後每場總統大選都少不了中共對台恫嚇與威脅，如果介選早是常數不是變數，一點也不為過。今年中國當局史無前例毫不避諱成立因應台灣選舉工作專組，直接接受中共對台領導小組指導，面對這種兩岸新情勢，我們必須提高警覺，絕不可掉以輕心。

游盈隆也說，面對這些挑戰，必須戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的態度去面對，「我們充滿信心」，因為擁有兩大憑藉。第一個，堅定不疑的民主價值信念，深信沒有自由選舉，就沒有民主；沒有民主，就沒有台灣。第二個，高效能與高效率選務一向是中選會優良傳統，「因此我要給中選會新定位，中選會是台灣民主選舉的守護者」。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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