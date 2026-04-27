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金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

▲陸軍參謀長陳建義27日回應金六結營長下令播放中共統戰影片爭議。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲陸軍參謀長陳建義27日回應金六結營長下令播放中共統戰影片爭議。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨立委王定宇今（27日）指出陸軍六軍團金六結今年初發生部隊播放中共統戰影片情形，與公然侮辱台日混血新兵事件是同一個單位。對此，陸軍表示，該案是因營長認知產生錯誤判斷，自己看到影片中有青天白日滿地紅國旗、播放中華民國國歌，就認為是一個適合精神教育的影片，已被記申誡兩次。國防部政戰局也說，該營長所播放的影片，沒有經過旅級政戰主任審查。

顧立雄27日率國防部官員到立法院外交國防委員會專報「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」並備詢。王定宇質詢指出，金六結發生溫姓上尉公然侮辱台日混血新兵事情，但他關注到，該單位今年1月被投訴在部隊裡播放中共統戰電影。

顧立雄表示，國防部有注意到這件事，「他們不能再播放這個中製影片」，而該影片是營長要求播放的。王定宇追問，為什麼營長要求播放中共統戰電影？陸軍參謀長陳建義中將說，營長認知產生錯誤判斷，自己看到影片中有青天白日滿地紅國旗、播放中華民國國歌，就認為是一個適合精神教育的影片，殊不知是中共統戰的包裝。

但王定宇指出，在營長播放影片時候，現場有政戰官。陳建義回應，這件事後面有反應到旅級的政戰主任。王定宇續指，這有版權問題，也有中共對台心理戰成分，結果營長下令現場監看，「營長在場」，而他疑問的是，該營只是個案，還是有其他目的？陳建義表示，陸軍認為是個案，是營長個人對這部影片價值判斷錯誤。

政戰局長史順文說，只要有異常狀況，保防安全處跟軍安總隊都會作相關調查跟了解。史也說，正常來說，輔助教材都要經過旅級政戰主任在莒光日前一天的政教研討會審查，但該營長所播放的影片，沒有經過審查。

然王定宇也提到，同時期在某些縣市後備教召時候，在遊覽車上就播放這影片，雖然可能不一定是集體行為，但國軍敏感性要夠，怎麼會那麼剛好，教召的遊覽車司機跟金六結營長播放同一影片。史順文表示，政戰局會詳細調查，至於遊覽車事情有段時間，這部分有掌握跟調查處理。

王定宇詢問，年初知道這情形，做什麼處理？史順文表示，包含相關異常人員，有經過調查跟了解。但王定宇追問，每個人都還在原位？史順文聽聞後啞口無言，不過史也說，營長有被處分。陳建義則補充，該營長被申誡兩次，因為就陸軍了解，純粹是營長個人認知錯誤；陳也強調，不管是溫上尉事件或營長播影片，陸軍認為是單一事件，但仍會對中共無所不用其極實施統戰，包含吸收低階官士兵，國防部跟軍種都列為重要精神教育事項。

顧立雄表示，他會要求全軍來加強各層面，包括旅級政戰主管要做好這件事，包括相關精神教育要做好，相關法制、管教失當等都會來檢視。

▼國防部長顧立雄27日到立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

▼國防部長顧立雄27日到立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

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