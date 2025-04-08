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居民轟他川普關稅毫無作為　他傻眼「我只是小里長」

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲北市里民不滿川普對台灣課徵高達32%對等關稅，打電話罵里長「毫無作為」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普宣布將對台灣課徵高達32%對等關稅，引發台灣企業與民眾恐慌。台北市文山區華興里里長陳峙穎無奈說，他7日收到里民來電，罵他在川普關稅問題上毫無作為，讓他瞬間滿頭問號，直呼自己「只是小里長唉」，貼文一出立刻引發網友熱議。

台北市文山區華興里長陳峙穎7日晚間在臉書表示，他不久之前接到里民來電，對方罵他「里長，等一整天，沒有看到你發表川普對台課32%關稅的因應作為」，讓他瞬間滿頭問號，不過他也相當配合，當場自嘲「Okay我在此宣布，華興里對美進口產品課徵64%關稅反制，後續再安排我本人與阿普協商一下」。

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他感嘆，「差點以為我是當選總統，只是個小里長」，最後也在留言處直呼「救命啊，這年頭里長真的是有夠難做」。

▲▼川普關稅他被罵「毫無作為」 北市里長傻眼：我只是里長欸。（圖／翻攝自陳峙穎）

▲陳峙穎在臉書分享，有里民指責他在川普關稅上毫無作為。（圖／翻攝自陳峙穎臉書）

其他網友看了貼文後紛紛笑說，「趕緊召集里民召開國是會議啦」、「弱弱的問一下里長，股市大跌，您管轄的公園範圍位置安排好了嗎？是自由睡還是要安排抽籤」、「里長現在比立委還難做」、「這位里民以為里長的權限比照經濟部長嗎」、「這世界已經瘋成你我都沒辦法融入的樣子了」。

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