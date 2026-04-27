未派員出席彈劾總統聽證會　綠黨團：不陪這些公子在立院做政治表演

▲「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院會今（27日）「對總統提出彈劾案」召開全院委員會聽證會，民進黨團並未派委員出席，也沒有派與會的專家學者，引發在野批評。本日與會學者、東海大學法律系退休教授林騰鷂更砲轟總統賴清德得了「憲法癡呆症」或「憲政狂妄症」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨不陪這些公子在立法院裡做這樣的政治表演，徒增政治對立氣氛，完全沒有任何意義。

立法院會今（27日）「對總統提出彈劾案」召開全院委員會聽證會，民進黨團並未派委員出席，也沒有派與會的專家學者，遭民眾黨主席黃國昌批，希望民進黨團做正事；國民黨則質疑，按照大法官說法，不出席等於同意、認同。

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄回應，大家回想一下，以國內來講，這兩年多的政治鬥爭，沒有一天少的。4月2日國民黨主席鄭麗文宣布去北京時，她也對國人同胞講，她要跟總統賴清德會面，希望朝野可以降溫、和解；對比現在來看，今天才4月27日，短短不到1個月的時間，這2個議題是相互激盪，何其是一個反差，民進黨不陪這些公子在立法院裡做這樣的政治表演。

莊瑞雄說，彈劾案在憲政設計是非常高的門檻，藍白他們怎麼會不清楚？就算藍白聯手該案也不會過，尤其這波發動不管總預算阻擋付委到軍購現在還在卡關，又設計這樣的議題在國會發動彈劾，徒增政治對立氣氛，完全沒有任何意義，「所以今天這一個會，民主進步黨我們就不奉陪了」。

而針對本日與會學者、東海大學法律系退休教授林騰鷂砲轟賴清德得了「憲法癡呆症」或「憲政狂妄症」，莊瑞雄認為，明知不可為而為之，這個才腦袋瓜可能有一點問題，當然是種政治上表態。

莊瑞雄指出，今天的聽證會當然很多專家學者提出其看法，知道彈劾案門檻這麼高，還刻意提出來，心裡想著朝野和解，動作卻是政治廝殺，這不是憲政問題，其實是考驗老百姓腦袋；也就是說總統大選賴清德選贏，朝野認為「你怎麼可以選贏我，我就給你發動彈劾案」，道理就這麼簡單，其實就是願賭服輸，任何政黨4年選一次，說是違法或違憲來發動彈劾案，「這個欲加之罪何患無辭，民進黨不奉陪」。