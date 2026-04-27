呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

記者蘇靖宸／台北報導

海軍退役少校、前艦長呂禮詩近日赴中登艦參觀，受中媒採訪時，不僅極盡吹捧中國解放軍，還高喊「解放軍海軍準備好了」，讓陸委會與退輔會接連批評，並呼籲修正《兩岸關係條例》，針對此類退休軍官有所懲戒。對此，國防部長顧立雄今（27日）表示，據他了解，陸委會已把修法的草案送到立法院，將領有月退休俸從原來的「少將以上」改為「少校以上」，請立法院來儘速通過相關的修法。

▲國防部長顧立雄27日到立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

顧立雄27日上午到立法院外交國防委員會報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」，並會於前受訪。針對上述呂禮詩行為，媒體詢問顧立雄，是否支持修法？顧回應，據他了解，陸委會已把修法的草案送到立法院，將領有月退休俸從原來的「少將以上」改為「少校以上」，然後有損害國家尊嚴的行為，請立法院來儘速通過相關的修法。

由於下午將3度協商國防特別預算條例，傳8000億是在野較有共識的版本。顧立雄說，國防部立場是一直希望能夠通過政院版，他今天也看到美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言也發表談話，希望我方綜合型的國防特別預算的提出能得到朝野支持。顧也說，這些都是基於整體建軍規劃的需求所提出的，還是希望朝野能夠支持。