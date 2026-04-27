　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.25兆軍購白嗆「無菜單料理」　綠：哪項不重要？完整菜單早提出

▲▼民進黨召開「鄭麗文敵我不分，配合統戰共諜變烈士」記者會，發言人吳崢、韓瑩痛批甫就任國民黨主席的鄭麗文參加共諜祭奠儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（27日）將再次協商「國防特別預算條例」，民眾黨稱，1.25兆軍購不能成為「無菜單料理」。對此，民進黨發言人吳崢表示，國防部早已清楚說明8年1.25兆軍購完整項目，環環相扣、缺一不可，絕非藍白口中的黑箱、無菜單。呼籲藍白立委說清楚，國防特別預算七大類支出，哪一類不重要？亂砍國防出現防衛破口，要如何負責？

吳崢表示，國防部早已透過機密會議與公開報告，多次完整向立委與國人說明8年1.25兆軍購的完整規劃，不僅是與美方共同商討規劃，更是環環相扣，缺一不口。豈料藍白立委上班不認真，機密會議缺席，仍持續造謠軍購黑箱，是假監督、真杯葛。

吳崢指出，國防部已經在立法院專題報告中清楚說明，國防特別預算有七大類支出，包括：第一類精準火砲810億元、第二類遠程精準打擊飛彈1600億元、第三類無人載具及其反制系統3350億元、第四類防空、反彈道及反裝甲飛彈5500億元、第五類AI輔助及C5ISR系統100億元、第六類強化作戰持續量能相關裝備500億元，以及第七類台美共同研發及採購合作之裝備、系統640億元，將透過軍購、商購、委製等多元方式來籌獲。

吳崢表示，包括美國AIT處長谷立言今日接受平面媒體專訪時，也再次強調，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要。更點名無人機產業納入特別預算，才能提供最快的嚇阻力量，不僅有利於台灣的安全，也有利於台美產業合作關係。因此請藍白立委切莫閹割台灣國防，應說清軍購七大類支出，哪一類不重要？亂砍國防使台灣出現防衛破口，要如何負責？

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00981A翻黑！　成交量百萬張
40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉
王俐人是名校學霸！曾任莊敬高職英文老師　網驚：為扛債豁出去
AI文為何一眼就能看出？盤點超明顯破綻
TEL慘了！捲台積電內鬼賠1億　中國高層爆與競爭對手有關
把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」
蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴
晚宴槍響全場驚慌！只有他穩坐「狂嗑沙拉」　超淡定畫面瘋傳
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

贊同國民黨鞭刑公投？　民進黨團：看似有哏但要非常謹慎

蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴

1.25兆軍購白嗆「無菜單料理」　綠：哪項不重要？完整菜單早提出

盤點2028總統大選戰將「盧、韓、蔣」　鄭麗文：也很多人在問我

未派員出席彈劾總統聽證會　綠黨團：不陪這些公子在立院做政治表演

揭沈伯洋、蘇巧慧組2026抗中連線　蕭旭岑：綠營割喉割到斷戰法

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

會放行鞭刑公投案？　游盈隆：法無規定中選會必須照單全收

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

與黃國昌推心置腹柯文哲呢？　鄭麗文：不需跟每個民眾黨人

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

桃園女駕駛地下道前左偏撞對向車！氣囊全爆...2車8人驚嚇輕傷

贊同國民黨鞭刑公投？　民進黨團：看似有哏但要非常謹慎

蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴

1.25兆軍購白嗆「無菜單料理」　綠：哪項不重要？完整菜單早提出

盤點2028總統大選戰將「盧、韓、蔣」　鄭麗文：也很多人在問我

未派員出席彈劾總統聽證會　綠黨團：不陪這些公子在立院做政治表演

揭沈伯洋、蘇巧慧組2026抗中連線　蕭旭岑：綠營割喉割到斷戰法

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

會放行鞭刑公投案？　游盈隆：法無規定中選會必須照單全收

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

與黃國昌推心置腹柯文哲呢？　鄭麗文：不需跟每個民眾黨人

F1邁阿密站重啟前瞻　各隊焦點與排名關鍵一次看

三人NewJeans回歸倒數？　ADOR回應丹麥目擊消息

快訊／普發1萬剩4天！25萬人未領　3萬人入帳失敗

關鍵3秒護川普！特勤局當肉盾聽槍聲不能逃　CAT精銳嚴苛條件曝

陳漢典演到一半突下台「點名女民眾互動」　一看竟是愛妻Lulu！

台積電飆天價！10檔主動式含積ETF陷震盪　00981A百萬張成交翻黑

2859克金飾遭扣「蒙冤」30年　警主動和解當事人已76歲

台灣國產「油電HONDA CR-V賣進口價」比RAV4還貴！4款售價車型流出

氣喘發作吸完整瓶藥仍無效昏迷　醫插管救命：勿自行停用類固醇

邊佑錫認了「IU就是理想結婚對象」：對她一片忠心

【左偏撞對向】桃園女地下道前左偏！氣囊全爆...8人驚嚇輕傷

政治熱門新聞

沈伯洋戰台北有機會？Cheap翻數據揭台北人喜好

沈伯洋換新髮型　鄭家純讚「福氣臉」長輩愛

最後一批28輛M1A2T戰車今抵台　108輛全數交付

蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴

盤點總統大選戰將　鄭麗文：也很多人問我

賴清德親自布局民進黨「桃園隊」

與內政部不同調　游盈隆：用國籍法處理中配參政牽強有爭議

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

駐美官員涉偷公物＋關說簽證　代表處回應了

呂禮詩嗨喊「解放軍準備好了」　退輔會痛斥：背叛國家！支持修法

更多熱門

相關新聞

沈伯洋、蘇巧慧組抗中連線　蕭旭岑：割喉割到斷戰法

沈伯洋、蘇巧慧組抗中連線　蕭旭岑：割喉割到斷戰法

民進黨會雖然還未正式提名台北市長候選人，但徵召不分區立委沈伯洋的態勢已越來越明顯。面對藍營內部歡欣鼓舞，國民黨副主席蕭旭岑今（27日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，對於沈伯洋的出線，國民黨仍不可小覷，因為賴清德總統的師傅就是民進黨資深操盤手邱義仁，當年最著名的就是2004年割喉割到斷戰法，如今要沈伯洋當2026年領頭羊凝聚民進黨基本盤，40%就會歸隊，也要跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧組成抗中連線，延續賴清德的抗中保台牌。

「逐顆檢查」是官場笑話還是食安神話？　農業部別拿國人健康當試驗品

「逐顆檢查」是官場笑話還是食安神話？　農業部別拿國人健康當試驗品

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

蔡英文也玩命定髮型！直呼「AI不懂我」　吸引破百萬瀏覽

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

賴清德親自布局民進黨「桃園隊」

賴清德親自布局民進黨「桃園隊」

關鍵字：

吳崢民進黨軍購

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

ONE OK ROCK大巨蛋萬人齊跳　居民崩潰怒了

台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟

王俐人背債轉戰直播求生

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面