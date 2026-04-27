揭沈伯洋、蘇巧慧組2026抗中連線　蕭旭岑：綠營割喉割到斷戰法

▲民進黨不分區立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨會雖然還未正式提名台北市長候選人，但徵召不分區立委沈伯洋的態勢已越來越明顯。面對藍營內部歡欣鼓舞，國民黨副主席蕭旭岑今（27日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，對於沈伯洋的出線，國民黨仍不可小覷，因為賴清德總統的師傅就是民進黨資深操盤手邱義仁，當年最著名的就是2004年割喉割到斷戰法，如今要沈伯洋當2026年領頭羊凝聚民進黨基本盤，40%就會歸隊，也要跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧組成抗中連線，延續賴清德的抗中保台牌。

賴清德去年在大罷免大失敗後，除了找來徐國勇出任民進黨祕書長重任，還找來「割喉割到斷」的新潮流大老邱義仁出任選對會共同召集人。邱義仁曾任民進黨祕書長、行政院祕書長、總統府祕書長、國家安全會議祕書長，因為曾擔任府、院、黨、國安會四大祕書長，有「永遠的祕書長」之稱。他也曾任行政院副院長，經歷的職位，幾乎都是「操盤者」。

蕭旭岑指出，賴清德的師傅就是邱義仁，當年最著名的2004年的割喉割到斷的戰法，相信沈伯洋出線是由他主導，因為沈是抗中保台路線代表，如果當成全台候選人的領頭羊，那麼就象徵抗中保台牌也要持續，用沈伯洋凝聚民進黨全台基本盤，40%會歸隊；蕭旭岑回憶，前行政院長蘇貞昌當年也說要拿掃把把大陸人趕出去，而蘇巧慧跟沈伯洋就是抗中路線的延續跟連線，現在蘇貞昌的行程，據說已經多到令人敬佩，快要八十歲的老先生秉持毅力跟精神，還是一直跑，抗中也是赫赫有名，「沈蘇連線就是抗中連線，雙北帶領抗中牌成為2026年民進黨選戰主軸」。

蕭旭岑強調，沈伯洋加上背後的曹興誠黑熊部隊，還有蘇巧慧的水獺部隊，是民進黨選舉主軸的象徵，國民黨不能用輕鬆的心情面對，代表青鳥跟黑熊會集結，而邱義仁割喉割到斷的作風更不能小看，陸戰空戰都會全面出動，藍委面對司法清算盤也要小心。

