會放行鞭刑公投案？　游盈隆：法無規定中選會必須照單全收

▲新任中選會主委游盈隆。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包含新任主委游盈隆以及委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今（27日）舉行主委交接典禮及上任記者會，由行政院秘書長張惇涵代表當監交人。有關藍白可能提鞭刑與安樂死的公投案，游盈隆表示，對於立法院所提公投案，中選會應當適當處理，但如何適當處理，最後會在委員會裡深入討論才做決定。目前為止法無明文規定，立法院所通過的公投案中選會必須照單全收。

游盈隆表示，中選會正面臨六大挑戰，公投綁大選、不在籍投票、適當處理立法院所提的公投案、中配參政權爭議、AI與網路時代深偽訊息影響選情問題，以及中國介選問題。

有關適當處理立法院所提的公投案，游盈隆說明，中選會去年5月否決立法院所通過反廢死公投案，同時通過核三延役公投案，有的通過有的沒通過，在野黨到今天為止還沒吞下這口氣，但是中選會是獨立機關，主管選舉罷免公投相關事務，也是公投法主管機關，有無權利否決立法院所提公投案，目前是一個具有高度張力開放性問題，未來如何妥善處理立院所提公投案，而避免中選會成為橡皮圖章，儼然是一個嚴峻挑戰。

媒體也關切，國民黨已拋出提「鞭刑」的公投，民眾黨也考慮提公投，討論議題包括「安樂死」，一個涉及人權，一個涉及生命權，能否將「有無權利否決立法院所提公投案，目前是一個具有高度張力開放性問題」解讀為可能不會否決這兩個公投案？

游盈隆回應，對於立法院所提公投案，中選會應當適當處理，但如何適當處理，最後會在委員會裡深入討論才做決定。目前從報紙媒體上看到在野黨提出的公投，他第一個感覺是，台灣如此重視公民投票，如此重視直接民主，也希望用直接民主彌補代議不足，台灣社會如果充滿活力，人民或政黨提出公投案，「我們基本上樂觀其成」。

不過，游盈隆也說，中選會畢竟是公投法主管機關，對於相關問題是否符合相關法律規定，「我們一併也要嚴審」。目前因為沒有任何公投案在立法院通過，也還沒有人民公投案提出來，中選會就靜觀後續發展，會做最適當處理。

游盈隆說明，由立法院提出的公投案事實上有兩種，一種是憲法所規定的，修憲案跟領土變更案，如果是那一種層次的公投案，中選會只能照辦；如果是一般的公共政策或法律的這種制定，中選會就必須發揮獨立機關的本色，依法律的授權進行必要的這種審查。

游盈隆認為，目前為止法無明文規定，立法院所通過的公投案中選會必須照單全收。但是，也因為是立法院通過的公投案，所以中選會必須更加地審慎，通過是原則，不通過是例外。

談及中選會委員會議時程，游盈隆表示，中選會是合議制，非常重視委員會召開，由於今日才交接，相信會用最有效率、最快的方式處理，委員會至少一個月召開一次很明確。

游盈隆也期盼，中選會11個委員能早日就位，讓中選會更健全、壯大，為社會人民把事情做好。他說，中選會人數本來就不多，現在缺副主委，變成他主委一個人做兩份工作，真的很需要補足中選會委員名額。