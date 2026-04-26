沈伯洋戰北市有機會？Cheap列數據：台北非鐵藍，但他保證沒票

▲民進黨尚未確定台北市人選，傳擬徵召不分區立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026台北市長選戰逐漸升溫，民進黨立委沈伯洋被點名可能代表綠營出戰，不過他日前談及「國民黨自1949年起在台北執政約70年」的說法，引發外界質疑對地方歷史不熟。對此，百萬網紅Cheap發文替其「平反」，同時也拋出不同觀點，強調「台北市其實沒有想像中那麼藍」。

Cheap指出，外界常把台北視為藍營鐵票倉，但若回顧選舉數據，其實並非如此。他舉例說，1994年由陳水扁當選台北市長，雖然當時泛藍分裂，但仍顯示綠營並非完全沒有空間；之後1998年馬英九以過半得票勝出，也說明台北選民具有擺盪特性。

▲前總統陳水扁。（圖／攝影中心）

翻三大選戰數據 台北「不鐵藍」

Cheap進一步分析2014年台北市長選舉，當時柯文哲在民進黨禮讓下以無黨籍參選，拿下57%高得票率。他認為，當年受太陽花運動氛圍影響，加上國民黨對手形象不佳，讓柯文哲不僅吃下綠營基本盤，也成功吸納大量中間選民，證明「只要風向對，民進黨不是沒有機會」。

他也提到，柯文哲2018年尋求連任時，在三腳督局面下僅以些微差距險勝，顯示台北選民結構並非一面倒，而是高度競爭。

▲時任台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

蔡英文戰績成關鍵例 Cheap直言「看人投票」

Cheap認為，最具代表性的案例是2020年總統大選，蔡英文在台北市拿下約53.3%得票，大幅領先韓國瑜的41.7%，甚至在全市12個行政區中贏下11區，包括過去被視為深藍的松山、信義、大安等區域也翻盤，僅剩文山區由藍營守住。

綜合上述數據，Cheap直言，「台北市不是鐵藍，派西瓜不一定有用」，並分析台北選民傾向支持都會菁英型候選人，例如馬英九或現任市長蔣萬安，但對於形象不符期待的候選人則較難買單，「簡單說：台北市可以投給藍綠，但你不能讓我丟臉」。他更直言，以目前氛圍來看，「沈伯洋這種台北市民超不愛，保證沒票」。