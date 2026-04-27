盤點2028總統大選戰將「盧、韓、蔣」　鄭麗文：也很多人在問我

▲盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜、鄭麗文。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前結束訪陸行程，不僅達成「鄭習會」的歷史里程碑，更帶回陸方釋出的10項對台利多，政壇也出現鄭麗文登頂2028總統大位的聲音。鄭麗文今（27日）接受廣播節目《蘭萱時間》專訪時，被問到台中市長盧秀燕近期展開全台輔選，被解讀黨內有兩顆太陽，2028總統大選人選，是否有鄭麗文？鄭麗文回應，「有啊！很多人都在問！但是言之過早，從來不去想那麼遠以後虛無飄渺的事，現在要做的事那麼多！」

盧秀燕輔選全國走透透，不僅赴新北替李四川助選，還下高雄替柯志恩站台，被解讀黨內兩顆太陽，鄭麗文則說，盧秀燕訪美前有來見自己，除了聊訪美，她也當面請盧秀燕不要只顧台中，還要全台輔選，因此盧現在全台輔選是一點也沒矛盾，是她拜託盧秀燕全台站台的，盧也回覆「當然會！」

主持人蘭萱詢問盧秀燕是不是2028好的人選，鄭麗文表示，國民黨被討論的人選就有盧秀燕、立法院長韓國瑜還有台北市長蔣萬安，不過這些事情現在談都言之過早。蘭萱再追問，「那有妳嗎？」鄭麗文回應，「有啊！很多人都在問啊！」但她還是認為言之過早啊，從來不去想那麼遠以後虛無飄渺的事，現在要做的事還那麼多，自己現在都專注在九合一選舉跟去美國的準備，訪美將會見到不同領域重要精英意見領袖，大家都很關注她訪問華府。