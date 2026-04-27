柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

名嘴李正皓今（27日）表示，柯文哲下個案子，自己判斷很可能是皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案，因為已有重要關係人於上週遭廉政署約談。他透露，最近接獲陳情，陳情人爆料直指柯文哲任內重要政績忠孝橋引道拆除有施工工法與標案內容不符的狀況，可能圖利拆除廠商皇昌營造金額上億，該陳情人上週接獲廉政署傳票，以證人身份傳喚詢問此案，案由是「貪污治罪條例」。

李正皓表示，柯文哲的下一個案子是什麼？有人猜北士科，有人猜魚果市場，但自己判斷柯文哲的下一個案子很可能是由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案，因為已經有該案重要關係人於上週遭廉政署約談。

李正皓透露，最近自己接獲陳情，陳情人爆料內容直指柯文哲任內重要政績忠孝橋引道拆除有施工工法與標案內容不符的狀況，可能圖利拆除廠商皇昌營造金額上億。

李正皓表示，當自己正開始爬梳此案時，該陳情人竟然告知自己在上週他接獲廉政署傳票，以證人身份傳喚到廉政署詢問此案，案由是「貪污治罪條例」。

李正皓說，基於偵查不公開，自己沒有要求陳情人轉述廉政署問案內容，但根據過往公開新聞可以確認以下資訊。

李正皓指出，2018年5月22日，藍營台北市議員李慶元爆料，皇昌營造施工工法與標案內容不符，認為台北市府協助施工廠商皇昌營造詐領工程款6、7000萬元，涉偽造文書、貪污治罪條例。

李正皓指出，2018年9月6日，時任國民黨北市議員王鴻薇表示，外界都稱皇昌營造是「柯友友」，與柯市府互動密切，從2015年到2017年，皇昌就承攬了萬大樹林線捷運工程、忠孝橋引道拆除、環南市場改建等工程，總計超過144億元，連世大運的選手村都是皇昌營造所蓋。

李正皓說，2024年11月12日，台北地檢署偵辦京華城案，為釐清前台北市長柯文哲所涉政治獻金等金流疑點，12日以證人身分傳喚皇昌營造董事長江程金，檢方訊後請回。

李正皓說，當時媒體疑惑明明EXCEL帳本上沒有皇昌營造的捐款，為何要傳喚江程金董事長？如今到底是因為何案傳喚江程金董事長，答案已經很明顯，而江程金董事長當場訊後請回想必態度非常配合。

李正皓認為，雖然監察院曾在2021年6月4日公布忠孝橋引道調查報告認定查無不法，但隨著新證據、新證人的浮現，監察院應該重啟調查。

李正皓強調，如果連2018年的忠孝橋引道陳年舊案廉政署都要徹查到底，那北士科、魚果市場等案廉政署與北檢可能放過嗎？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）